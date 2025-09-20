Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta

El rostro de Frida Kahlo es uno de los más conocidos en el arte, gracias a sus autorretratos audaces y desafiantes. Una de estas versiones de la artista mexicana se subastará en Sotheby’s en lo que podría ser una venta récord.

Con un precio estimado de entre 40 y 60 millones de dólares, “El sueño (La cama)” podría superar el precio más alto para una obra de cualquier artista femenina cuando salga a subasta el ocho de noviembre. Ese récord actualmente es de 44,4 millones de dólares, pagados en Sotheby’s en 2014 por “Jimson Weed/White Flower No. 1” de Georgia O’Keeffe.

El precio más alto en subasta para una obra de Kahlo es de 34,9 millones de dólares, pagados en 2021 por “Diego y yo”, que representa a la artista y a su esposo, el muralista Diego Rivera. Se informa que sus pinturas se han vendido de manera privada por incluso más.

“No es solo una de las obras más importantes de Kahlo, sino una de las pocas que existen fuera de México y que no están en una colección de museo”, dijo Julian Dawes, vicepresidente y jefe de arte impresionista y moderno para Sotheby’s Américas. “Así que, tanto como obra de arte como oportunidad en el mercado, no podría ser más rara y especial”.

Kahlo se representó a sí misma y los eventos de su vida de manera vibrante y sin concesiones, vida que fue trastocada por un accidente de autobús a los 18 años. Comenzó a pintar mientras estaba postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas cirugías en su columna vertebral y pelvis dañadas, y luego usó corsés hasta su muerte en 1954 a los 47 años.

Pintado en 1940, “El sueño (La cama)” muestra a la artista, envuelta en enredaderas, acostada en una cama con dosel flotando en un cielo azul pálido. Un esqueleto cableado con dinamita y sosteniendo un ramo de flores yace sobre el dosel.