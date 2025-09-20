Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Cruzada solidaria por Fran, un joven platense con autismo que necesita un costoso estudio para tratarse de cáncer

20 de Septiembre de 2025 | 13:08

Francisco Piacenti es un platense de 24 años que este año debió someterse a una intervención quirúrgica de urgencia tras ser diagnosticado con cáncer en un área sumamente delicada en la cabeza. Si bien los médicos del Hospital San Martín lograron extraerle el tumor, la afección persiste y afecta su sistema nervioso central provocándole múltiples síntomas. En estos días, Francisco comenzará con la quimioterapia, pero para avanzar con el tratamiento precisa de un estudio cuyo monto tiene un valor de 2 millones de pesos.

Francisco vive con su mamá y sus hermanos en una casa de Los Hornos. Estar acompañado para él es fundamental porque tiene autismo y necesita del cariño de ellos, explicó a eldia.com su tía Rocío, quien se puso al frente de la campaña para reunir el dinero que se necesita para concretar el estudio. En este momento la familia no cuenta con los recursos económicos para poder afrontar ese monto. 

Rocío recordó que "Fran tuvo síntomas de mareo y dolor de cabeza durante cuatro semanas hasta que decidió ir a la guardia del Hospital San Martín, donde le hicieron una radiografía y se vio una mancha. El equipo evalúo y decidieron internarlo y operarlo rápido (28 de mayo). En concreto le sacaron el tumor por completo (meduloblastoma)".  

En ese sentido explicó que "es un tipo de tumor inusual que se origina en el cerebelo y afecta el sistema nervioso central". Respecto del necesario estudio afirmó que "se hace en el Instituto Fleming, por eso es ese su valor, de 2 millones de pesos".

"Fran ahora está bien, sin síntomas, pero nos pidieron una consulta con un especialista en ese tipo de tumor, a donde tendrá que asistir de manera particular porque no tiene obra social", agregó.

"Este médico nos pide mandar a estudiar el tumor para saber que cantidad de quimioterapia usar. Pero mientras tanto la quimio la tiene que hacer igual con la dosis más alta", aseguró sobre la importancia de que los médicos de Fran puedan contar las mayores precisiones posibles a fin de prescribirle el tratamiento de quimioterapia más adecuado.

Los interesados en ayudar en esta cruzada solidaria pueden contactarse con Rocío al teléfono 2214208089 o bien a su cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/p/DO1Gs9KEYWA/?igsh=MWtiZml2N3doNmNnNw==

 

