Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Policiales |A punta de pistola, se robó el auto de una familia

“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado

“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado

El dramático caso ocurrió con la presencia de menores / WEB

20 de Septiembre de 2025 | 03:12
Edición impresa

Otro episodio de inseguridad volvió a conmocionar una familia de La Plata. En base a lo revelado por voceros, todo ocurrió cuando un hombre se encontraba despidiéndose de su familia en la casa de su cuñada en calles 208 entre 53 y 54. Allí, su vehículo Toyota Etios rojo, permanecía estacionado con alarma y cierre centralizado activados.

Según relató la víctima, mientras su hermano y sus dos sobrinos estaban cerca del auto, un Volkswagen Gol Trend gris dio la vuelta a media cuadra y regresó hasta la vereda. De él descendió un joven, que portaba un arma de fuego, y con voz que aparentaba ser de adolescente exigió: “¡Dame las llaves, dame las llaves!”. El damnificado logró proteger a los menores y colocarlos detrás de un árbol mientras su cuñado, para evitar un desenlace trágico, arrojaba las llaves al agresor.

El delincuente subió al Toyota y, al no poder desactivar el freno de mano, finalmente, logró arrancar el vehículo y escapar por calle 208 hacia avenida 44, mientras que el conductor del Gol Trend se retiró por detrás. El conductor del Gol Trend se retiró por detrás, según la descripción de la víctima. Todo ocurrió en menos de cinco segundos, en un instante que dejó a la familia en estado de shock.

Del robo se llevaron documentación varia y dos celulares, mientras que el agresor que subió al auto fue identificado solo por ser aparentemente menor de edad.

El episodio no solo puso en riesgo a los adultos, sino también a los menores que se encontraban presentes, subrayando la vulnerabilidad de los vecinos incluso en entornos familiares y aparentemente tranquilos. La denuncia ya fue formalizada ante la policía.

La fiscalía de turno interviene en el caso, y se encuentra en curso el esclarecimiento de los hechos, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar las responsabilidades penales.

LE PUEDE INTERESAR

Saquean y dejan “pelada” la casa de un peluquero

LE PUEDE INTERESAR

Lo siguieron, lo hicieron caer y le arrebataron su moto

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mostró cambios positivos, pero se cansó, tardó en reaccionar y cayó en la telaraña de Riestra que lo venció 1 a 0

La Plata en guardia por la tormenta: elevan a NARANJA el alerta por lluvias

Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
+ Leidas

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”

Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza

“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes

El mercado de la salud: entre el derecho y el negocio

Esperanza, alivio y preocupación
Últimas noticias de Policiales

El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi

Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos

Saquean y dejan “pelada” la casa de un peluquero

Lo siguieron, lo hicieron caer y le arrebataron su moto
Espectáculos
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Un viaje entre la distopía y la memoria
“Lo quiero ya”: un musical premiado llega a la cartelera
Karina Jelinek, separada: “La persona más tóxica que conocí”
La Ciudad
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
Mala praxis: la prevención de errores médicos es ley
Comer sano cuesta muchísimo más
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Deportes
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Los jugadores reclamaron falta en el gol de Riestra
Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
Información General
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas
Los números de la suerte del sábado 20 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla