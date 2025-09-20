“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
Otro episodio de inseguridad volvió a conmocionar una familia de La Plata. En base a lo revelado por voceros, todo ocurrió cuando un hombre se encontraba despidiéndose de su familia en la casa de su cuñada en calles 208 entre 53 y 54. Allí, su vehículo Toyota Etios rojo, permanecía estacionado con alarma y cierre centralizado activados.
Según relató la víctima, mientras su hermano y sus dos sobrinos estaban cerca del auto, un Volkswagen Gol Trend gris dio la vuelta a media cuadra y regresó hasta la vereda. De él descendió un joven, que portaba un arma de fuego, y con voz que aparentaba ser de adolescente exigió: “¡Dame las llaves, dame las llaves!”. El damnificado logró proteger a los menores y colocarlos detrás de un árbol mientras su cuñado, para evitar un desenlace trágico, arrojaba las llaves al agresor.
El delincuente subió al Toyota y, al no poder desactivar el freno de mano, finalmente, logró arrancar el vehículo y escapar por calle 208 hacia avenida 44, mientras que el conductor del Gol Trend se retiró por detrás. El conductor del Gol Trend se retiró por detrás, según la descripción de la víctima. Todo ocurrió en menos de cinco segundos, en un instante que dejó a la familia en estado de shock.
Del robo se llevaron documentación varia y dos celulares, mientras que el agresor que subió al auto fue identificado solo por ser aparentemente menor de edad.
El episodio no solo puso en riesgo a los adultos, sino también a los menores que se encontraban presentes, subrayando la vulnerabilidad de los vecinos incluso en entornos familiares y aparentemente tranquilos. La denuncia ya fue formalizada ante la policía.
La fiscalía de turno interviene en el caso, y se encuentra en curso el esclarecimiento de los hechos, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar las responsabilidades penales.
