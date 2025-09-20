VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"

"Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar" UFFFFF



El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló luego de su choque en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde largará 16°, y aseguró que “me desconcentró un poco lo de Gasly”.

Además, se lamentó porque “teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro”.

