Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos

Héctor Duarte, imputado por el doble homicidio culposo en Romero, fue atrapado por la DDI de La Plata en la zona de 18 y 33
A cuatro meses del trágico siniestro en avenida 520 y 161, que costó la vida de los músicos platenses Franco Giampieri y Jeremías “Pupa” Martínez y dejó gravemente herido a Esteban Acosta, la causa dio un giro determinante: en las últimas horas fue detenido Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, alias “Chiquito”, señalado como el conductor de la Ford Ranger que embistió al grupo y luego escapó a pie abandonando a las víctimas.
La captura se concretó ayer en horas de la mañana en La Plata, en la zona de 18 entre 33 y 34, tras un operativo cerrojo encabezado por oficiales del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Plata. Duarte, de 26 años, intentaba abordar un BMW negro con patente radicada en Córdoba cuando fue sorprendido por efectivos encubiertos. Según confirmaron fuentes de la investigación, al recibir la voz de alto intentó huir corriendo, pero fue perseguido hasta calle 34 y reducido. En el procedimiento se secuestraron cuatro celulares, una agenda con anotaciones, un manojo de llaves y el vehículo.
El fiscal de la UFI Nº 12, Fernando Padovan, confirmó a EL DÍA que Duarte será indagado hoy a primera hora: “Tenía orden de captura por el hecho de 520 y 161, doble homicidio agravado por haberse dado a la fuga, confirmada por la Cámara de Apelaciones”, recordaron los voceros.
Duarte está acusado de “doble homicidio culposo agravado por conducción automotor y fuga sin asistencia, en concurso con lesiones agravadas”. Se trata de un delito con pena de cumplimiento efectivo y sin posibilidad de excarcelación. Padován anticipó que pedirá la prisión preventiva, ya que el acusado estuvo más de 90 días prófugo.
El avance judicial llega pocas horas después de que se cumplieran cuatro meses de la tragedia. En ese marco, Esteban Acosta, único sobreviviente y amigo de las víctimas, había visitado esta semana la redacción de EL DÍA para renovar el pedido de justicia. “Van a cumplirse cuatro meses del choque y los culpables están prófugos”, había dicho entonces, cuestionando intentos de desviar la causa y recordando la amistad que lo unía a Giampieri y Martínez: “Estoy vacío, es un dolor enorme, insostenible, queremos justicia. Los voy a extrañar toda mi vida, fueron 23 años de amistad. Estoy vivo para pelear por ellos”.
Sus palabras cobraron aún más fuerza ayer, cuando la noticia de la detención se conoció casi en simultáneo con la marcha de familiares y amigos hacia la Fiscalía 12, donde reclamaron avances concretos.
Ayer, tal como estaba pactado y pese a las condiciones climáticas, decenas de personas se movilizaron hasta la sede judicial portando pancartas y fotografías de las víctimas. La consigna central fue clara: que los responsables paguen por lo ocurrido y que no haya impunidad.
“Queremos que la gente nos acompañe, que la justicia actúe y que nadie más pase por este dolor”, repitieron los familiares de Giampieri y Martínez, mientras Acosta, aún convaleciente, se sumó al reclamo. La concentración coincidió con la confirmación oficial de que Duarte estaba detenido, lo que generó una mezcla de alivio y expectativa. “Es un paso importante, pero falta el juicio y la condena. No vamos a parar hasta que se haga justicia”, expresaron desde el grupo de allegados.
El hecho ocurrió el 19 de mayo, cuando una Ford Ranger embistió a los tres jóvenes que caminaban por 520 y 161.
Giampieri y Martínez murieron en el acto; Acosta, que sobrevivió, debió atravesar una larga internación y aún se encuentra en recuperación. Con el correr de la investigación, se identificó a Duarte como el conductor que escapó y se libró su orden de captura. El futuro judicial de “chiquito” comenzará a definirse esta jornada, cuando enfrente la indagatoria ante el fiscal Padovan. Será el primer paso formal tras su detención, aunque las pruebas acumuladas estos meses ya lo señalan como el principal responsable.
Esteban Acosta, único sobreviviente, encabezó la marcha / EL DIA
El acusado detenido
