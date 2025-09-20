Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Policiales |Es señalado como el conductor de la Ford Ranger que embistió a Franco Giampieri y a Jeremías Martínez

Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos

Héctor Duarte, imputado por el doble homicidio culposo en Romero, fue atrapado por la DDI de La Plata en la zona de 18 y 33

Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos

Esteban Acosta, único sobreviviente, encabezó la marcha / EL DIA

20 de Septiembre de 2025 | 03:13
Edición impresa

A cuatro meses del trágico siniestro en avenida 520 y 161, que costó la vida de los músicos platenses Franco Giampieri y Jeremías “Pupa” Martínez y dejó gravemente herido a Esteban Acosta, la causa dio un giro determinante: en las últimas horas fue detenido Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, alias “Chiquito”, señalado como el conductor de la Ford Ranger que embistió al grupo y luego escapó a pie abandonando a las víctimas.

La captura se concretó ayer en horas de la mañana en La Plata, en la zona de 18 entre 33 y 34, tras un operativo cerrojo encabezado por oficiales del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Plata. Duarte, de 26 años, intentaba abordar un BMW negro con patente radicada en Córdoba cuando fue sorprendido por efectivos encubiertos. Según confirmaron fuentes de la investigación, al recibir la voz de alto intentó huir corriendo, pero fue perseguido hasta calle 34 y reducido. En el procedimiento se secuestraron cuatro celulares, una agenda con anotaciones, un manojo de llaves y el vehículo.

El fiscal de la UFI Nº 12, Fernando Padovan, confirmó a EL DÍA que Duarte será indagado hoy a primera hora: “Tenía orden de captura por el hecho de 520 y 161, doble homicidio agravado por haberse dado a la fuga, confirmada por la Cámara de Apelaciones”, recordaron los voceros.

Duarte está acusado de “doble homicidio culposo agravado por conducción automotor y fuga sin asistencia, en concurso con lesiones agravadas”. Se trata de un delito con pena de cumplimiento efectivo y sin posibilidad de excarcelación. Padován anticipó que pedirá la prisión preventiva, ya que el acusado estuvo más de 90 días prófugo.

El avance judicial llega pocas horas después de que se cumplieran cuatro meses de la tragedia. En ese marco, Esteban Acosta, único sobreviviente y amigo de las víctimas, había visitado esta semana la redacción de EL DÍA para renovar el pedido de justicia. “Van a cumplirse cuatro meses del choque y los culpables están prófugos”, había dicho entonces, cuestionando intentos de desviar la causa y recordando la amistad que lo unía a Giampieri y Martínez: “Estoy vacío, es un dolor enorme, insostenible, queremos justicia. Los voy a extrañar toda mi vida, fueron 23 años de amistad. Estoy vivo para pelear por ellos”.

Sus palabras cobraron aún más fuerza ayer, cuando la noticia de la detención se conoció casi en simultáneo con la marcha de familiares y amigos hacia la Fiscalía 12, donde reclamaron avances concretos.

LE PUEDE INTERESAR

“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado

LE PUEDE INTERESAR

Saquean y dejan “pelada” la casa de un peluquero

Marcha bajo la lluvia

Ayer, tal como estaba pactado y pese a las condiciones climáticas, decenas de personas se movilizaron hasta la sede judicial portando pancartas y fotografías de las víctimas. La consigna central fue clara: que los responsables paguen por lo ocurrido y que no haya impunidad.

“Queremos que la gente nos acompañe, que la justicia actúe y que nadie más pase por este dolor”, repitieron los familiares de Giampieri y Martínez, mientras Acosta, aún convaleciente, se sumó al reclamo. La concentración coincidió con la confirmación oficial de que Duarte estaba detenido, lo que generó una mezcla de alivio y expectativa. “Es un paso importante, pero falta el juicio y la condena. No vamos a parar hasta que se haga justicia”, expresaron desde el grupo de allegados.

Un caso que conmocionó

El hecho ocurrió el 19 de mayo, cuando una Ford Ranger embistió a los tres jóvenes que caminaban por 520 y 161.

Giampieri y Martínez murieron en el acto; Acosta, que sobrevivió, debió atravesar una larga internación y aún se encuentra en recuperación. Con el correr de la investigación, se identificó a Duarte como el conductor que escapó y se libró su orden de captura. El futuro judicial de “chiquito” comenzará a definirse esta jornada, cuando enfrente la indagatoria ante el fiscal Padovan. Será el primer paso formal tras su detención, aunque las pruebas acumuladas estos meses ya lo señalan como el principal responsable.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Esteban Acosta, único sobreviviente, encabezó la marcha / EL DIA

El acusado detenido

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mostró cambios positivos, pero se cansó, tardó en reaccionar y cayó en la telaraña de Riestra que lo venció 1 a 0

La Plata en guardia por la tormenta: elevan a NARANJA el alerta por lluvias

Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
+ Leidas

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”

Relato conmovedor: el cautiverio de un argentino en Gaza

“Los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial”

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes

El mercado de la salud: entre el derecho y el negocio

Domínguez y el mix para recibir en UNO a Defensa
Últimas noticias de Policiales

El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi

“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado

Saquean y dejan “pelada” la casa de un peluquero

Lo siguieron, lo hicieron caer y le arrebataron su moto
Espectáculos
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Un viaje entre la distopía y la memoria
“Lo quiero ya”: un musical premiado llega a la cartelera
Karina Jelinek, separada: “La persona más tóxica que conocí”
La Ciudad
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
Mala praxis: la prevención de errores médicos es ley
Comer sano cuesta muchísimo más
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Deportes
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Los jugadores reclamaron falta en el gol de Riestra
Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
Información General
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas
Los números de la suerte del sábado 20 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla