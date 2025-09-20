“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada

El gobernador bonaerense Axel Kicillof reunió ayer a a los distintos sectores que integran Fuerza Patria para un encuentro político en Ensenada, donde hubo mensaje de unidad y promesa de los 82 intendentes peronistas de “militar” la campaña contra Javier Milei.

“Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente y demostrar una vez más que el peronismo está de pie”, arengó Kicillof en una reunión que duró más de dos horas en el camping del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA) en la localidad de Ensenada.

El cierre estuvo a cargo del Gobernador y antes hubo palabras del intendente de Ensenada, Mario Secco, del ministro de Gobierno Carlos Bianco y de Jimena López (Frente Renovador), Juan Grabois (Frente Patria Grande), Teresa García (kirchnerismo) y Jorge Taiana todos candidatos a diputado nacional por Fuerza Patria.

Fuentes partidarias que asistieron al mitín revelaron que los jefes comunales se comprometieron a “ponerle el cuerpo a la elección de cara al 26 de octubre, militar la boleta y meter la mayor cantidad de diputados nacionales que se pueda”.

No fueron al encuentro Sergio Massa (Frente Renovador) y Máximo Kirchner (La Cámpora). Desde el entorno del ex ministro de Economía explicaron que Massa se encontraba “de viaje por cuestiones laborales”, mientras que el titular del PJ bonaerense se ausentó por “razones personales”.

El cónclave partidario se concentró en cuestiones de índole política, pero muchos de los oradores -según explicaron distintas fuentes presentes en el encuentro- manifestaron su preocupación por la situación económica actual con la suba del dólar oficial y el Riesgo País.

Marcha por Cristina Kirchner

Durante el encuentro partidario, se convocó a una movilización para hoy a las 15 en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, a San José 1111 del barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple 100 días de la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La propuesta fue desarrollada días atrás desde la cuenta de Instagram “Argentina con Cristina”, y se empezó a replicar rápidamente entre seguidores de la exmandataria.

Las manifestaciones de apoyo y de resistencia militante hacia la dirigente peronista no cesaron desde el fallo judicial en su contra en junio pasado. El caso más reciente se vio este miércoles, cuando minutos después de que la Cámara de Diputados derogara los vetos del presidente Javier Milei cientos del manifestantes que habían participado de la Marcha Federal fueron a la esquina de la casa de la expresidenta.