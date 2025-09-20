Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes

Colapinto ya corre en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
Un impactante siniestro vial no terminó en tragedia durante la mañana del sábado en la zona oeste de La Plata, cuando por motivos que se desconocen el conductor de un vehículo particular perdió el control de su rodado y volcó en la avenida 143 entre 70 y 71, en la localidad de Los Hornos.
En tanto, al lugar acudieron bomberos del Cuartel Los Hornos que tuvieron que rescatar al hombre herido para que luego los médicos del SAME lo asistieran y lo trasladaran hacia el hospital más cercano.
Si bien las causas del siniestro están aún en investigación, testigos contaron que el implicado que iba a bordo del automóvil estaba alcoholizado.
Por último, tomó intervención la Comisaría Tercera, que tiene jurisdicción en la zona y la UFI en Turno.
