Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Policiales

Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes

Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
20 de Septiembre de 2025 | 07:57

Escuchar esta nota

Un impactante siniestro vial no terminó en tragedia durante la mañana del sábado en la zona oeste de La Plata, cuando por motivos que se desconocen el conductor de un vehículo particular perdió el control de su rodado y volcó en la avenida 143 entre 70 y 71, en la localidad de Los Hornos.

En tanto, al lugar acudieron bomberos del Cuartel Los Hornos que tuvieron que rescatar al hombre herido para que luego los médicos del SAME lo asistieran y lo trasladaran hacia el hospital más cercano. 

Si bien las causas del siniestro están aún en investigación, testigos contaron que el implicado que iba a bordo del automóvil estaba alcoholizado.

Por último, tomó intervención la Comisaría Tercera, que tiene jurisdicción en la zona y la UFI en Turno.

LE PUEDE INTERESAR

El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi

LE PUEDE INTERESAR

Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mostró cambios positivos, pero se cansó, tardó en reaccionar y cayó en la telaraña de Riestra que lo venció 1 a 0

La Plata en guardia por la tormenta: elevan a NARANJA el alerta por lluvias

Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
+ Leidas

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

Esperanza, alivio y preocupación

Domínguez y el mix para recibir en UNO a Defensa

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Colapinto ya corre en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Uno por uno

Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes
Últimas noticias de Policiales

El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi

Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos

“Dame las llaves”, el grito de un delincuente armado

Saquean y dejan “pelada” la casa de un peluquero
Espectáculos
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Un viaje entre la distopía y la memoria
“Lo quiero ya”: un musical premiado llega a la cartelera
Karina Jelinek, separada: “La persona más tóxica que conocí”
La Ciudad
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia activa hoy sábado la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
Sábado con Alerta Naranja por tormentas severas en La Plata: ¿cómo estará el Día de la Primavera?
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
Deportes
Colapinto ya corre en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Los jugadores reclamaron falta en el gol de Riestra
Orfila, molesto: “No nos pueden hacer ese gol”
Información General
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas
Los números de la suerte del sábado 20 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla