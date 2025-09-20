Estudiantes: esperanza, alivio y preocupación

estudiantes empezó a mirar la revancha con flamengo, que definirá su suerte en la copa libertadores / ap

Estudiantes cerró su viaje por Río de Janeiro luego de la derrota con sonrisa ante Flamengo en el Maracaná, resultado que le permite mantener la serie abierta y su ilusión bien arriba pensando en meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

La noche, tal como se dijo ya en otras oportunidades pudo ser mucho peor. Pintaba para una jornada de terror cuando a los 9 minutos el local ganaba 2-0 y se floreaba.

De verdad que en el estadio la sensación era de peligro y algo más. Por eso el desahogo en el último minuto cuando Guido Carrillo marcó el gol del descuento. Pudo ser uno de sus tantos más importantes de su carrera.

Ese clima de alivio y euforia mesurada empezó a contrastar con el aluvión de críticas del Mundo Flamengo con el arbitraje al ejercer una presión nunca vista sobre la Conmebol.

Directamente se señaló al colombiano como el responsable del resultado del partido. Muchos aseguraron que Flamengo no goleó por su culpa. El presidente fue quien más protestó. Y de ahí para abajo todos los demás.

Lo que más le endilgaron fue la expulsión de Gonzalo Plata, el ecuatoriano que recibió cartón amarillo a falta de 10 minutos por una jugada peligrosa sobre Rodríguez.

Le recriminaron su decisión y hasta dijeron que debió ser penal. La Conmebol en un fallo con pocos antecedentes le concedió el reclamo y le sacó la amarilla. Por ende podrá jugar la revancha.

Lo concreto es que Plata pudo ser expulsado antes por la acción en la cual recibió amarilla. Y de ninguna manera fue la acción que derivó en la merma de su equipo que ya antes de la roja había empezado a mostrar flaquezas.

Ahora empieza otro capítulo y en Estudiantes se encendieron las alarmas por el reclamo desaforado de Flamengo que además de dinero tiene mucho poder.

Las miradas ya están puestas en la designación del árbitro. Lo concreto es que ya se empezó a jugar una revancha que tendrá de todo empezando por la polémica.

Del mismo modo se quejó el arquero argentino Agustín Rossi que críticó duramente al arbitraje.

Dijo que los perjudicó al máximo pero que de ninguna manera le da temor ir a UNO. Fue otro de los que empezó a jugar el partido antes de tiempo.

En el Pincha levantaron la guardia. O lo quieren hacer. Desde diferentes sectores actores protagónicos mostraron las fallas en las cuales se equivocó el árbitro en perjuicio del Estudiantes.

La serie se define en el hábitat donde mejor se siente el Pincha. El partido ya comenzó a jugarse

Esta semana será de Copa Libertadores al ciento por ciento. Flamengo dejará su torneo de lado porque tiene la obligación de pasar. Poco importará el duelo clásico contra Vasco de Gama.

Todo a la Copa. Igual Estudiantes que quiere recuperar a Edwuin Cetré en tiempo récord. Y se ilusiona con Eric Meza.

Si bien el equipo mostró una recuperación en la banda derecha con el ingreso de Benedetti que reforzó la defensa, Domínguez sabe que el jueves hay muchas cosas en juego y para eso debe tener a los mejores.

El Pincha se recuperó de dos golpes muy prontos y el panorama que se anunciaba cambió.

El León se despertó y quiere recuperar terreno perdido. La serie se define en el hábitat donde mejor se siente pero sabe que subestimar la situación como lo hizo su rival sería un grave error. El partido ya empezó.