Estudiantes: esperanza, alivio y preocupación

La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja, recomendaciones y el tiempo para el Día de la Primavera
La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja, recomendaciones y el tiempo para el Día de la Primavera
Cruzada solidaria por Fran, un joven platense con autismo que necesita un costoso estudio para tratarse de cáncer
Con el diario EL DIA de este domingo conseguí el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
La agenda cultural de este finde en La Plata con música, cine, teatro y más
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
Estudiantes cerró su viaje por Río de Janeiro luego de la derrota con sonrisa ante Flamengo en el Maracaná, resultado que le permite mantener la serie abierta y su ilusión bien arriba pensando en meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.
La noche, tal como se dijo ya en otras oportunidades pudo ser mucho peor. Pintaba para una jornada de terror cuando a los 9 minutos el local ganaba 2-0 y se floreaba.
De verdad que en el estadio la sensación era de peligro y algo más. Por eso el desahogo en el último minuto cuando Guido Carrillo marcó el gol del descuento. Pudo ser uno de sus tantos más importantes de su carrera.
Ese clima de alivio y euforia mesurada empezó a contrastar con el aluvión de críticas del Mundo Flamengo con el arbitraje al ejercer una presión nunca vista sobre la Conmebol.
Directamente se señaló al colombiano como el responsable del resultado del partido. Muchos aseguraron que Flamengo no goleó por su culpa. El presidente fue quien más protestó. Y de ahí para abajo todos los demás.
Lo que más le endilgaron fue la expulsión de Gonzalo Plata, el ecuatoriano que recibió cartón amarillo a falta de 10 minutos por una jugada peligrosa sobre Rodríguez.
LE PUEDE INTERESAR
Boca ajusta el equipo para recibir al Ferroviario
LE PUEDE INTERESAR
Un River muleto visita a Atlético en Tucumán
Le recriminaron su decisión y hasta dijeron que debió ser penal. La Conmebol en un fallo con pocos antecedentes le concedió el reclamo y le sacó la amarilla. Por ende podrá jugar la revancha.
Lo concreto es que Plata pudo ser expulsado antes por la acción en la cual recibió amarilla. Y de ninguna manera fue la acción que derivó en la merma de su equipo que ya antes de la roja había empezado a mostrar flaquezas.
Ahora empieza otro capítulo y en Estudiantes se encendieron las alarmas por el reclamo desaforado de Flamengo que además de dinero tiene mucho poder.
Las miradas ya están puestas en la designación del árbitro. Lo concreto es que ya se empezó a jugar una revancha que tendrá de todo empezando por la polémica.
Del mismo modo se quejó el arquero argentino Agustín Rossi que críticó duramente al arbitraje.
Dijo que los perjudicó al máximo pero que de ninguna manera le da temor ir a UNO. Fue otro de los que empezó a jugar el partido antes de tiempo.
En el Pincha levantaron la guardia. O lo quieren hacer. Desde diferentes sectores actores protagónicos mostraron las fallas en las cuales se equivocó el árbitro en perjuicio del Estudiantes.
La serie se define en el hábitat donde mejor se siente el Pincha. El partido ya comenzó a jugarse
Esta semana será de Copa Libertadores al ciento por ciento. Flamengo dejará su torneo de lado porque tiene la obligación de pasar. Poco importará el duelo clásico contra Vasco de Gama.
Todo a la Copa. Igual Estudiantes que quiere recuperar a Edwuin Cetré en tiempo récord. Y se ilusiona con Eric Meza.
Si bien el equipo mostró una recuperación en la banda derecha con el ingreso de Benedetti que reforzó la defensa, Domínguez sabe que el jueves hay muchas cosas en juego y para eso debe tener a los mejores.
El Pincha se recuperó de dos golpes muy prontos y el panorama que se anunciaba cambió.
El León se despertó y quiere recuperar terreno perdido. La serie se define en el hábitat donde mejor se siente pero sabe que subestimar la situación como lo hizo su rival sería un grave error. El partido ya empezó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí