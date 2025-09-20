Caputo aseguró que “hay dólares para todos”

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así ”, dijo en el streaming oficialista Carajo. Y agregó: “Hay suficientes dólares para todos”.
Después de una de las peores jornadas financieras desde que la gestión Milei, el ministro Luis Toto Caputo anunció que no piensa atender ninguno de los consejos sobre abandonar el esquema de flotación cambiaria, dijo que el Banco Central venderá todos los dólares que le pidan, insistió en que la suba del riesgo país es culpa de la oposición y dijo que pagará todas las deudas sin inconvenientes.
Anunció, además, que está en plena negociación para obtener las divisas con las que saldar los vencimientos de enero y julio, que sumados, son unos U$S8.700 millones. Es decir, dejó en claro que no va a tomar reservas del BCRA sino que las conseguirá en el mercado o mediante una negociación con organismos o gobiernos.
Caputo fue directo al grano: dijo que le parecía entendible que hubiera gente preocupada por la situación cambiaria, pero que no iba a seguir ninguno de los consejos que le dieron los economistas.
