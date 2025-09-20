Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Política y Economía

Cristina Kirchner publicó otro "Che Milei" furibundo: "¡Qué olor a default!"

En prisión domiciliaria, la expresidenta arremetió con todo contra el mandatario

Cristina Kirchner publicó otro "Che Milei" furibundo: "¡Qué olor a default!"
20 de Septiembre de 2025 | 11:35

Escuchar esta nota

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó un furibundo y extenso ataque en redes sociales contra el presidente Javier Milei y su plan económico, advirtiendo sobre un inminente colapso. Con un tono irónico y beligerante, la exmandataria encabezó su mensaje con una frase lapidaria: "¡Che Milei! ¡Que olor a default!...".

Desde su prisión domiciliaria, Kirchner acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: "Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días".

La expresidenta afirmó que, lejos de defender el peso, el oficialismo está "financiando la fuga a dólar barato" con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: "¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!".

"La banda del carry trade"

Cristina Kirchner apuntó directamente contra el ministro de Economía, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "'La banda del carry trade' del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".

Además, señaló a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".

Burla por los audios de Spagnuolo y las coimas de Karina
La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: "¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, 'son audios de peluquería e inteligencia artificial'? Daaaaaale!!!".

LE PUEDE INTERESAR

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición

Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del 3%. Inventando una canción, escribió: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… 'Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…' ¿No lo escuchaste?".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mostró cambios positivos, pero se cansó, tardó en reaccionar y cayó en la telaraña de Riestra que lo venció 1 a 0

La Plata en guardia por la tormenta: elevan a NARANJA el alerta por lluvias

Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
+ Leidas

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja, recomendaciones y el tiempo para el Día de la Primavera

VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán

Domínguez y el mix para recibir en UNO a Defensa

Esperanza, alivio y preocupación

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Uno por uno

Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
Últimas noticias de Política y Economía

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes

VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición

El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar

“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
Policiales
Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos
Deportes
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Espectáculos
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Un viaje entre la distopía y la memoria
“Lo quiero ya”: un musical premiado llega a la cartelera
Información General
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas
Los números de la suerte del sábado 20 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla