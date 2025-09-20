Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"¿Sos pelot..."? Furioso dejó un cartel de un vecino por un auto mal estacionado en La Plata

20 de Septiembre de 2025 | 16:12

Escuchar esta nota

La postal de la bronca vecinal se repitió en las calles de La Plata, esta vez en avenida 13 entre 42 y 43, a metros de Plaza Paso. Un vecino o automovilista, harto de no poder ingresar a su garaje, decidió dejarle un mensaje contundente en el parabrisas de un Toyota Corolla Cross que estaba obstruyendo la entrada.

El cartel decía, sin vueltas: "Sos un pelotudo importante. No puedo ingresar al garaje con la camioneta!!! Si te obstruyo tu garage, ¿qué harías? ¿No ves el cartel de prohibido estacionar?"

La escena rápidamente llamó la atención de quienes pasaban por la zona, que no dudaron en fotografiar la nota, donde genera el clásico debate entre la falta de respeto al estacionar y las explosivas reacciones de los frentistas.

En un barrio de tránsito intenso como ese, el episodio volvió a encender la discusión sobre la convivencia urbana y la (poca) conciencia de algunos automovilistas.

