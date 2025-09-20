El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
HOY
Música
Encuentro Coral Platense.- A las 20 en el Aula 9 del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7,se presentan el Taller de Coro del Colegio Lincoln, el Coro de Niños del Colegio Lincoln, el Coro del Hospital Sbarra y Coral Encuentro. Entrada libre y gratuita.
Coro de Niñxs del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el conjunto coral infantil que dirige Mónica Dagorret brindará piezas de, entre otros autores argentinos, Gilardo Gilardi, Carlos Guastavino y Emilio Dublanc. Entrada gratuita con reserva online.
Clearwater.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, tributo a Creedence.
La fanfarria del capitán.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
La Magdalena.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, noche Sabinera.
Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.
Ana Rosa Herrera + Conjunto Sosa Ullón.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47.
Tomás Lipán.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.
Gustavo Giordano + Lara Ferreyra + Juan Pierini.- A las 12 en 31 y 50, bailable.
Cine
López: el hombre que desapareció dos veces.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jorge Leandro Colás. Función con la presencia de los realizadores y Rubén López.
En lista de espera.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Victoria De Michele y Mariela Di Naro. Entrada gratuita.
Literarias
El cuentacuentos.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, con Hernán Castro Balbi.
Teatro
La Nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa con dirección de Norberto Barruti. Últimas funciones del año.
¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La mercería, 1 entre 34 y 35.
Confieso, he mentido en mi currículum.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Tarde o temprano, mortadela.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Dirección general: Magui Cabassi.
Julieta Otero.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, presenta “No me acuerdo las cosas”.
Perinola.- A las 20 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, una obra de títeres y objetos.
Tecnophilia.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Los eclécticos y su diagrama de luz.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.
Calígula.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de Albert Camus con dirección de Gastón Marioni.
Humorísimas + Las Abbas.- A las 22 en 51 entre 18 y 19.
Matambre.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, a cargo del grupo Asisteje de Olavarría. Dirección y Dramaturgia: Pablo Fredes.
Noche de Stand Up.- A las 21 en Nueva York y 169, Berisso, con Ruben Vaena y Bea Malvaso.
Las olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo.
Fakeland SA.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.
Show de Stand Up.- A las 21 en Tres Empanadas, 43 y 22, con Miguel Ángel González, Carli de Villa Adelina y Checho Falco. A la gorra.
La Jabonería de Vieytes y Josefa (una historia nunca ocurrida).- A las 20 en Salita Tres Suelos, 41 entre 11 y 12, sobre documento base de Daniel Petriz. Adaptación a teatro de Gabriel Lugones. Función de agradecimiento a trabajadores y profesionales de Hospital de día Artificios. Entrada libre y gratuita para ellos.
El vuelo de las Ánimas.- A las 21 en El Catrin y la Catrina, 70 entre 10 y 11, con dirección y actuación de Alainne Pelletier.
Bye Bye.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Juanchi y Lore: ¿no será mucho?.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3.
La Bella y la Bestia.- A las 15 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, taller de montaje de teatro musical al estilo Broadway, con Emma Foss interpretando a Bella, y Ezequiel Vimo como la Bestia.
Valeria y los Pájaros.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464.
Ministerio de la Imagen.- A las 20.30 en Distrito Arte y Cultura, 46 entre 19 y 20, de José Supera con dirección de Alejo Marschoff.
La planta de Bartolo.- A las 16 en el Espacio para la Memoria, Diagonal 74 entre 64 y 65, en el marco de Teatro x la Identidad.
La melancolía del puerto.- A las 18 en el Espacio para la Memoria, Diagonal 74 entre 64 y 65, en el marco de Teatro x la Identidad.
Vertiginosa.- A las 20 en el Espacio 44, 44 entre 4 y 5, en el marco de Teatro x la Identidad.
El ojo de buitre.- A las 20 en La Macacha, 69 entre 25 y 26, en el marco de Teatro x la Identidad.
Historias húmedas platenses.- A las 20.30 en el Galpón de Fierro, 15 y 71, en el marco de Teatro x la Identidad.
Mudanza.- A las 21 en Patria Compañera, Diagonal 73 y 56, en el marco de Teatro x la Identidad.
Cuánto vale una heladera.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, en el marco de Teatro x la Identidad.
Todo tu cielo, mi infierno.- A las 21 en Sala Tentempié, 66 entre 11 y 12, en el marco de Teatro x la Identidad.
Cuando los animales duerman.- A las 21.30 en El medio Aljibe, 11 entre 66 y 67, en el marco de Teatro x la Identidad.
Infantil
Pero el mar no me trae tu voz.- A las 17 y a las 19 en el Tacec del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, obra teatral de objetos de pequeño formato para toda la familia (recomendada a partir de los 7 años de edad). Entrada gratuita con reserva online.
La Princesa y La Aldeana… una gran aventura.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre. Libro, producción y dirección general: Nicolás Alonso.
Actividades
Taller Recreativo Arte y Diversión.- A las 11 en el Teatro Argentino, taller gratuito para darle la bienvenida a la estación de las flores. Lo dictarán artistas, auxiliares y técnicos del Teatro y estará destinado a niñas y niños de entre 5 y 12 años. Cuenta con capacidad limitada e inscripción online.
