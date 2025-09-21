Se viene una nueva edición de “Cruz Roja Corre”

El calendario de maratones de la Ciudad suma una nueva propuesta: la segunda edición de “Cruz Roja Corre 2025”, que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre a partir de las 8, con punto de partida y llegada en Plaza Moreno.

Los participantes podrán elegir entre dos distancias: 10 kilómetros competitivos y 3 kilómetros participativos, destinados a quienes quieran sumarse de manera recreativa y familiar.

La inscripción para ambas modalidades ya se encuentra abierta, a través de Instagram: @crarglaplata.