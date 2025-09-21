Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para seguir con la tradición
Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
VIDEO. Ser universitario en el 2025: orgullo, perseverancia y sacrificio
“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”
El sector inmobiliario, un pilar del avance económico en la Ciudad
“Si Spagnuolo me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”
Galperín también culpó por la suba del riesgo país al factor “riesgo kuka”
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
Plátanos en flor: arranca una pesadilla para las personas alérgicas en la Ciudad
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
El pacto entre 60 países por un uso responsable del recurso marítimo
La Plata le gana a otras grandes ciudades con valores en alza
Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado
Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La falta de obras en la Cuenca del Salado agrava la crisis por inundaciones
“El país está en una situación de incipiente corrida”, dijo Lacunza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El equipo de Marcelo Méndez cayó ante los actuales campeones del mundo por 3-0. Luciano Vicentín fue el goleador argentino con 15 puntos
Escuchar esta nota
La selección argentina de vóley cayó 3-0 ante su par de Italia y se despidió en los octavos de final del Mundial en Filipinas. Los italianos obtuvieron la clasificación a los cuartos de final gracias a los parciales de 25-23, 25-20 y 25-22 en el encuentro que se disputó en el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila.
El combinado dirigido por Marcelo Méndez disputó un encuentro muy parejo, manteniéndose en todo momento al acecho en el marcador con los vigentes campeones del mundo, aunque estos últimos pudieron inclinar la balanza a su favor aplicando toda su jerarquía en los momentos decisivos.
Las máximos anotadores de Italia fueron Alessandro Michieletto, Yuri Romanó y Mattia Bottolo, quienes se despacharon con 15, 14 y 13 puntos respectivamente. Por el lado argentino, el único que hizo más de 10 tantos fue Luciano Vicentin, con 15.
Cabe recordar que Italia este año se convirtió en una verdadera pesadilla para la Argentina, ya que también la había derrotado en la última edición de la Nations League. En aquella ocasión, los europeos consiguieron la victoria por 3-1 en un partido verdaderamente ajustado.
La selección argentina llegaba a este encuentro luego de una impecable actuación en la fase de grupos, donde terminó primera en su zona luego de las victorias ante Finlandia (3-2), Corea del Sur (3-1) y la actual bicampeona olímpica, Francia (3-2). Ante este último rival se dio un encuentro a todo o nada en la última fecha, donde la Albiceleste dio una de las grandes sorpresas de este torneo.
Italia, por su parte, terminó segunda en el Grupo F, producto de los triunfos por 3-0 ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva caída por 3-2 ante Bélgica.
LE PUEDE INTERESAR
Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
El rival de Italia en los cuartos de final será el ganador del partido entre Bélgica y Finlandia, que se enfrentarán más tarde este domingo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí