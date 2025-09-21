Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |En Filipinas

Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley

El equipo de Marcelo Méndez cayó ante los actuales campeones del mundo por 3-0. Luciano Vicentín fue el goleador argentino con 15 puntos

Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley
21 de Septiembre de 2025 | 09:54

Escuchar esta nota

La selección argentina de vóley cayó 3-0 ante su par de Italia y se despidió en los octavos de final del Mundial en Filipinas. Los italianos obtuvieron la clasificación a los cuartos de final gracias a los parciales de 25-23, 25-20 y 25-22 en el encuentro que se disputó en el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila.

El combinado dirigido por Marcelo Méndez disputó un encuentro muy parejo, manteniéndose en todo momento al acecho en el marcador con los vigentes campeones del mundo, aunque estos últimos pudieron inclinar la balanza a su favor aplicando toda su jerarquía en los momentos decisivos.

Las máximos anotadores de Italia fueron Alessandro Michieletto, Yuri Romanó y Mattia Bottolo, quienes se despacharon con 15, 14 y 13 puntos respectivamente. Por el lado argentino, el único que hizo más de 10 tantos fue Luciano Vicentin, con 15.

Cabe recordar que Italia este año se convirtió en una verdadera pesadilla para la Argentina, ya que también la había derrotado en la última edición de la Nations League. En aquella ocasión, los europeos consiguieron la victoria por 3-1 en un partido verdaderamente ajustado.

La selección argentina llegaba a este encuentro luego de una impecable actuación en la fase de grupos, donde terminó primera en su zona luego de las victorias ante Finlandia (3-2), Corea del Sur (3-1) y la actual bicampeona olímpica, Francia (3-2). Ante este último rival se dio un encuentro a todo o nada en la última fecha, donde la Albiceleste dio una de las grandes sorpresas de este torneo.

Italia, por su parte, terminó segunda en el Grupo F, producto de los triunfos por 3-0 ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva caída por 3-2 ante Bélgica.

El rival de Italia en los cuartos de final será el ganador del partido entre Bélgica y Finlandia, que se enfrentarán más tarde este domingo.

