La oposición busca poner en jaque a dos funcionarios clave

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Washington, tenemos un problema: los intereses de Estados Unidos ante el pedido argentino
La respuesta del mercado: baja el dólar, se derrumba el Riesgo País, y suben bonos y acciones
La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas
EN FOTOS. Arrancó en La Plata el Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, con más de 2 mil estudiantes
Hay 3 detenidos por el tiroteo de bandas motorizadas en El Retiro: secuestran armas de guerra, cortes de autos y droga
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata
Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
El Súper Cartonazo de $3.000.000 llevó la alegría a Ringuelet: mañana sale la nueva tarjeta
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Qué se sabe del pastor evangélico de La Plata acusado de abuso sexual: las víctimas, menores
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Diputados avanzó con un dictamen para interpelar a Karina Milei y en el Senado, piden que dé explicaciones Franco
Mientras que el gobierno disfruta las mieles del espaldarazo del gobierno de Estados Unidos, la oposición local avanza con una jugada de pinzas para poner en aprietos a dos de sus principales funcionarios. Por un lado, ayer logró avanzar con la firma del dictamen de mayoría para interpelar en la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, la hermanísima Karina Milei. En ese expediente, también está incluido el ministro de Salud, Mario Lugones, aunque tiene menos peso específico en el entorno presidencial. Es en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a raíz de los audios calientes de su extitular, Diego Spagnuolo.
Pero por otro lado, el interbloque peronista del Senado buscará interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hoy uno de los hombres clave de Milei, a raíz de la decisión del Gobierno de no reglamentar la ley de Discapacidad que dejó firme el Congreso tras el rechazo del veto presidencial.
Sobre el tema Karina, ayer hubo un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que tuvo que ser emplazado en la sesión pasada para doblegar el bloqueo del oficialismo. Allí se firmó un despacho de mayoría que cosechó 41 rúbricas.
Lo firmaron los diputados de Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y Marcela Pagano, del flamante bloque de ex libertarios Desarrollo y Coherencia. El dictamen de rechazo, en tanto, fue suscrito por una docena de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados del PRO.
El proyecto con las interpelaciones a la hermana del Presidente y a Lugones quedó listo para ser votado por el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre. Para el gobierno es un incordio: la Rosada rechaza el desfile de Karina por el Congreso justo antes de las elecciones del domingo 26 de ese mes. Habrá que ver si va. El peronismo se relame: es que se trata de una ofensiva encabezada por ese partido, envalentonado luego d ella derrota de La Libertad Avanza en los comicios provinciales de Buenos Aires, el último domingo 7 de septiembre.
Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, de UxP, remarcó que la finalidad de las interpelaciones es obtener “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”. Lamentó además que “los informes escritos hayan quedado siempre sin respuesta” de parte de los funcionarios.
LE PUEDE INTERESAR
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
La diputada de UxP Sabrina Selva, autora de uno de los proyectos en cuestión, aseguró que si es interpelada, Karina Milei tiene que comparecer obligadamente y no puede excusarse en el hecho de no tener rango de ministro. “El artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del articulo 71 de la Constitución Nacional y la citación a un ministros, se pueda citar a los secretarios que consideremos tengan la responsabilidad de dar explicaciones”, dijo.
El escándalo por presuntos sobornos y sobreprecios en los medicamentos comprados a una conocida droguería salió a la luz con los audios de Spagnuolo, hoy desplazado. En esas conversaciones el ex funcionario señaló a Karina como quien presuntamente cobraba un 3% de coima a esos proveedores que tenían contratos con el organismo de discapacidad. La causa es investigada por el juez Sebastián Casanello. El magistrado ordenó allanamientos y secuestró celulares y otros artefactos electrónicos de Spagnuolo y de los integrantes de la familia Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina.
Respecto al jefe de Gabinete, según el proyecto de resolución del Senado, que lleva la firma de la plana mayor de la bancada pero-kirchnerista que lidera José Mayans, se dispone la interpelación de Francos a “efectos del tratamiento de una moción de censura o, en su defecto, de remoción por incumplimiento de sus deberes de funcionario público”. Para los opositores, el jefe de la administración incumplió sus “deberes de funcionario público” y avasalló al Poder Legislativo, “atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base” del sistema constitucional, según dice el texto.
La iniciativa del peronismo senatorial va en línea con los reiterados intentos de pedidos de interpelación a Karina Milei, por la causa $Libra, otra veta que la oposición pretende explorar para golpear al gobierno, y por el caso Spagnuolo. En Diputados, a su vez, el bloque de Encuentro Federal, encabezado por Oscar Agost Carreño, también presentó ayer una moción de censura para remover de su cargo a Francos -acaso el ministro más dialoguista del gobierno- por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la de emergencia en Discapacidad. No parece que vaya a prosperar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí