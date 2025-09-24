Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron que acelerarán su asistencia monetaria al país con un monto que en conjunto ascenderá a U$S7.900 millones, con el objetivo de ayudar al gobierno de Javier Milei a sobrellevar la crisis, tras las contundentes declaraciones de apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos.

Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, el paquete del Banco Mundial de U$S4.000 millones apuntará a “apoyar motores clave de competitividad”: potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes.

“Este paso avanza sobre el paquete de apoyo de U$S12.000 millones anunciado en abril y refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, expresó Caputo.

En tanto, por la tarde se conoció un comunicado del BID que anticipó que proyecta ampliar de manera significativa sus operaciones en la Argentina durante los próximos 15 meses, con el objetivo de profundizar su respaldo al país a través de distintas herramientas financieras.

La ayuda ascenderá a U$S3.900 millones.

Caputo y el “salvataje” norteamericano

Caputo, mientras, señaló que “los equipos (económicos) están hablando y seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio” en las próximas horas. Hasta anoche no habíallegado.

“A mi no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso”, remarcó el ministro de Economía eufórico por el apoyo explícito del presidente Donald Trump.

Consultado sobre los detalles del apoyo que se acordó con Estados Unidos, dijo: “En el plano económico no quiero adelantar nada, pero puedo decir que problemas no va a haber; hablamos de alguna cifra específica, pero no puedo decir más”.

“Nosotros seguimos trabajando día a día, hay que seguir trabajando para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, que todos nos estamos matando para sacar el país adelante, que vinimos a hacer las reformas que ningún Gobierno se animó a hacer en 120 años”, agregó Caputo.

Acerca del plano político, sostuvo que “tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para la gobernabilidad y para poder pasar todas las reformas y llevarlas a cabo”.

En un mensaje a los argentinos, pidió que “que tengan confianza, que este es un Gobierno que no los va a desilusionar, que ya hay resultados que muestran que este es el camino”.