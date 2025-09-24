La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Otro respiro: bajan los dólares y el riesgo país; suben bonos y acciones
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Se cayó el consumo en shoppings, supermercados y los mayoristas
Un sector del radicalismo pide por el Presupuesto bonaerense
En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces
El fin de semana, en el Centro Cultural Islas Malvinas, “Expo Luthería”
Anses sontinúa con el Pago de jubilaciones, pensiones y prestación por desempleo
Pide la reparación de la línea de teléfono fijo de un consultorio céntrico
“Brazilian Day”: el festival de la comunidad brasileña, el domingo en Plaza Moreno
Actividades Mujeres mayores, cine en la Central, Expo vivero y acrobacia
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa del exgobernador de Tucumán, condenado por abuso sexual agravado
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin al último intento de excarcelación del exgobernador de Tucumán, José Alperovich, al ratificar lo dispuesto por el juez Juan Ramos Padilla. El exmandatario había sido condenado a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual agravado cometidos contra su sobrina política, con quien mantenía una relación laboral.
Tras agotar todas las instancias judiciales en busca de su liberación, la defensa de Alperovich recurrió al máximo tribunal. Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado, invocando la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no los obliga a detallar las razones de su decisión. Con esta resolución, la Corte confirma la imposibilidad de que el exgobernador recupere la libertad antes de cumplir la condena.
El caso tiene su origen en hechos ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, período en el que la víctima denunció los abusos que sufría a manos de Alperovich. El 18 de junio de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, presidido por el juez Ramos Padilla, halló al exgobernador responsable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado con acceso carnal. La sentencia incluyó prisión preventiva inmediata, que inicialmente cumplió en el penal de Ezeiza.
Durante los primeros meses de cumplimiento de la pena, Alperovich permaneció detenido en la Unidad Penal 1 del Complejo Federal de Ezeiza, hasta que, tras poco más de un año, el Tribunal le concedió prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, bajo estrictas condiciones. Entre ellas se incluyen la colocación de una tobillera electrónica, la prohibición de contacto con la víctima y el pago de una caución de 400 millones de pesos. El domicilio donde cumple la condena es el mismo en el que se cometieron los hechos denunciados, y allí convive con su pareja.
El juez Ramos Padilla destacó en su fallo que el arresto domiciliario no constituye un privilegio ni un acto de compasión, sino que se trata de una atribución legal basada en las circunstancias específicas del caso. Asimismo, dejó claro que cualquier incumplimiento de las normas impuestas -como la prohibición de acercamiento a la víctima o el intento de eludir las medidas de control- derivará en consecuencias penales graves y la inmediata revocación del beneficio.
Con el rechazo de la Corte Suprema, se cierra definitivamente la vía judicial para que Alperovich recupere la libertad antes de cumplir la condena. Desde junio de 2025, cumple su pena en Puerto Madero con supervisión judicial constante.
LE PUEDE INTERESAR
Feroz asalto, gritos y un detenido en Punta Lara
LE PUEDE INTERESAR
Un penitenciario está acusado de abusar de su hija
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí