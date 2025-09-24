Madeleine McCann: el caso que estremeció al mundo regresa en una serie documental

Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares
Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares
El salvavidas de Washington, el lado "B" del guiño de Trump y las cuentas pendientes de Milei
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
La desconfianza en la policía por hechos que deben ser esclarecidos
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
El Súper Cartonazo de $3.000.000 llevó la alegría a Ringuelet: mañana sale la nueva tarjeta
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Tres jóvenes desaparecidas: encontraron dos cuerpos en Florencio Varela
Qué se sabe del pastor evangélico de La Plata acusado de abuso sexual: las víctimas, menores
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
¿Y la Primavera? Miércoles muy fresco en toda La Plata, cómo sigue el tiempo
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces
Los números de la suerte del miércoles 24 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Brazilian Day”: el festival de la comunidad brasileña, el domingo en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Universal+ estrena mañana “Madeleine McCann: The Prime Suspect”, una nueva producción creada por Harry Smyth que busca encontrar las claves sobre el caso que conmovió a la opinión pública y sigue sin resolverse
Universal+ estrenará mañana en todo Latinoamérica “Madeleine McCann: The Prime Suspect”, una serie documental que vuelve a poner bajo la lupa uno de los casos más conmocionantes de las últimas décadas: la desaparición de Madeleine McCann, ocurrida el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal. La niña, de apenas tres años, fue vista por última vez en la habitación del departamento donde su familia vacacionaba, en un episodio que rápidamente se convirtió en un misterio de alcance global.
La producción, dirigida por el premiado realizador Simon Rawles, propone una mirada renovada sobre la investigación, con acceso a material inédito y un enfoque centrado en el principal sospechoso, Christian Brueckner, quien recientemente recibió una libertad condicional por una condena por abuso sexual a una mujer de 72 años.
De cara al estreno, EL DIA dialogó con Harry Smyth, creador del documental, quien explicó la esencia de este proyecto y la nueva óptica en la que se enmarca, teniendo en cuenta que fue un caso ampliamente documentado. “Este es un caso desgarrador y teníamos en claro que debíamos tener una muy buena razón para hacerlo. No queríamos repasar una historia que ya fue contada tantas veces y de muchas maneras dolorosas, así que desde el principio tuvimos la misión de encararlo como una investigación para contribuir de alguna manera a descubrir la verdad”, destacó.
El documental presenta entrevistas a investigadores y periodistas que analizan cómo distintas pistas llevaron a la presunta culpabilidad de Brueckner. Lo novedoso, según Smyth, es el acceso a fuentes inéditas y a la comunicación directa entre el investigador Mark Williams-Thomas y el propio sospechoso.
“Pudimos hablar con fuentes que nunca antes habían hablado. Y también con Mark Williams-Thomas, el investigador principal del caso de Madeleine, quien pudo comunicarse directamente con Christian Brueckner, para comprobar si las propias palabras del principal sospechoso, sus propias afirmaciones, tenían sentido”, contó Smyth a este medio.
Este contacto abre un nuevo capítulo en la investigación mediática del caso: la revisión minuciosa de la supuesta coartada de Brueckner, contrastada con pruebas y testimonios.
LE PUEDE INTERESAR
Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”
Tratar un tema tan doloroso supuso también un reto narrativo. Según Smyth, el equipo se propuso trabajar con la seriedad de una investigación real, sin caer en la espectacularización: “Es muy difícil cuando se trabaja en estos proyectos. Y creo que para nosotros fue cuestión de objetividad, porque, como ya he dicho, lo planteamos como una investigación legítima. (…) No queríamos simplemente entretener desde el sufrimiento, porque es un tema muy doloroso, no solo para las personas involucradas, sino para tanta gente en todo el mundo”, remarcó.
El documental se aleja de lo mediático y presenta voces nunca antes escuchadas
Más allá de los detalles y nuevas revelaciones, la intención del equipo detrás de “Madeleine McCann: The Prime Suspect” fue clara: ofrecer al público un acceso más profundo a la verdad detrás del caso. “Me gustaría que la gente comprendiera mejor la verdadera información de este caso (…) Queríamos alejarnos de todo el ruido y centrarnos únicamente en la información que pudiéramos investigar legítimamente (…) Espero que sientan que hemos contribuido a hacer avanzar la situación y, con suerte, a acercarnos a la verdad”, concluyó Smyth.
Con este estreno, se busca no solo revivir uno de los enigmas más difundidos de la historia reciente, sino que el documental propone un material que busca encontrar un foco distinto, alejado de lo mediático. “Madeleine McCann: The Prime Suspect” llega mañana con sus tres episodios a Universal+.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí