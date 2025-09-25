Por ahora, Thiago Medina continúa internado y en estado muy delicado luego del accidente de moto que sufrió el viernes 12 de septiembre.

Así, el último parte habló de algunas complicaciones que hicieron que su estado sea aún más crítico y desde entonces, toda su familia pide oraciones en su nombre.

En este sentido, Daniela Celis, que antes del accidente había puesto fin a su relación con Thiago, se mantiene firma al lado del padre de sus hijas mientras intenta que las niñas se mantengan ajenas a todo. "Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los porqué. Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar", señaló.

Allí, subió a sus redes que está sacando fuerzas de donde puede para sostener a las nenas. "Hoy estoy luchando para que mis hijas no se quedan sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama".

Frente a esta delicada situación, Daniela decidió poner en pausa su vida y trabajo.

Celis pidió licencia en los programas de los cuales participaba y también suspendió campañas y acciones especiales.