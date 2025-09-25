Ángel de Brito destrozó a Flor Vigna: “Ridícula, mosquita muerta y caradura"

Recordemos que, Flor Vigna se mostró molesta con los cronistas que le preguntaron por sus dichos sobre Luciano Castro. Y allí, Ángel de Brito cuestionó duramente esta actitud.

Desde su separación, ella ha realizado fuertes declaraciones sobre cómo fue su relación con el actor.

Entonces, de Brito liquidó a Flor Vigna luego de que la bailarina se mostrara molesta con los cronistas que le preguntaron por Luciano Castro.

“Recién les dije amablemente a cada uno de ustedes que no quería hacer la nota y me están obligando a hacerla, y creo que de a poquito está bueno valorar el ‘no’”, señaló Vigna a los cronistas.

Allí, al ver la reacción de la bailarina, de Brito disparó: “Llévatela a esta ridícula tendrían que haber dicho. Qué mina confundida, andá a terapia Flor Vigna que te va a ayudar”.

Y agregó: “Ella tiene todo el derecho del mundo a dar notas a determinados medios, pero cuando provoca situaciones como hablar mal de Sabrina Rojas y decir que arruinó su romance, meter a Luciano Castro en la bañera con las bananas y la muñequita, o contar que vivió un infierno con él… es de mosquita muerta, porque tira la bomba y después piensa que no la van a ir a buscar”.

Finalmente, de Brito remarcó: “Entonces digo: ‘no seas caradura’. Si vos tirás la piedra, te hacés la picante, te hacés la mediática para tener vistas en las redes, después no le eches la culpa a los noteros”.