Wow, una empresa platense que lleva la publicidad en vía pública al servicio del bien común

ESPACIO PATROCINADO
Por Juan Francisco Allan, uno de los responsables de la empresa
WOW es conocida por su innovación en la vía pública, pero ustedes remarcan que no todo pasa por vender.
— ¿Cuál es la mirada que tienen sobre el rol de los medios en la ciudad?
Para nosotros la publicidad no es solo un espacio comercial, también es un canal de comunicación que llega a miles de personas todos los días. Sentimos la responsabilidad de aportar a la comunidad con mensajes que tengan un impacto positivo.
— ¿Qué valor le dan a la masividad que tienen estos soportes en la vía pública?
Es una herramienta muy poderosa. La masividad asegura que un mensaje llegue de manera clara, directa y simultánea a una gran cantidad de personas. Ese alcance nos permite amplificar no solo marcas y campañas comerciales, sino también causas sociales que necesitan visibilidad.
— ¿Recuerdan alguna campaña que haya sido significativa en este sentido?
Sí, sin dudas es el caso de la campaña del Rotary Club City Bell - La Plata Sur, por la erradicación de la polio. Fue una experiencia muy significativa porque no solo tuvo repercusión en la gente, sino que además recibimos un reconocimiento del Rotary. Nos entregaron una distinción, un momento que vivimos con mucho entusiasmo y agradecimiento.
— ¿Qué significó para ustedes recibir esa distinción?
Mirá, sinceramente, quien debería ser premiado no somos los medios, ni las empresas que servimos como canal de comunicación. El verdadero mérito está en quienes llevan adelante las causas: el Rotary, en este caso, como tantas otras instituciones y personas que hacen un bien enorme en la sociedad. Nosotros simplemente hacemos lo que sentimos como parte de nuestro compromiso como emprendedores de la comunicación: aportar desde nuestro lugar.
— Entonces, ¿se podría decir que WOW entiende la publicidad en vía pública como un puente entre los mensajes y la gente?
Exactamente. Nos gusta pensar que nuestra tarea es ser un nexo, un canal que conecta. Y si esa conexión ayuda a multiplicar mensajes que hacen bien a la comunidad, entonces estamos cumpliendo con un propósito que va más allá de lo comercial.
