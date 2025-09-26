Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Detuvieron en Bolivia a otro de los implicados en el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Detuvieron en Bolivia a otro de los implicados en el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara
26 de Septiembre de 2025 | 21:49

Escuchar esta nota

El ministerio de Seguridad de la Nación confirmó esta noche la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, quien está involucrado en el triple de las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El sujeto fue arrestado en la ciudad boliviana de Villazón, ubicada en el límite con La Quiaca, en la provincia de Jujuy.

A través de un posteo en la red social X, la ministra Patricia Bullrich señaló que “con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. Será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”.

Según trascendió, Sotacuro era el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron salvajemente asesinadas y sus cuerpos enterrados en una vivienda de esa localidad del sur bonaerense.

En consecuencia, Sotacuro se convirtió en el quinto detenido del caso, tras los arrestos de Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), alojados en el penal de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

CAPTURA INTERNACIONAL

LE PUEDE INTERESAR

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

LE PUEDE INTERESAR

Condenaron al hermano del jugador de Boca Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

En tanto, Interpol emitió hoy un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, la mano de derecha de “Pequeño J”, el líder narco peruano, quien habría sido el ideólogo de los crímenes de las tres adolescentes, consumados en la madrugada del sábado pasado.

El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

Las autoridades sospechan que el implicado es cómplice de Julio Valverde, el hombre de nacionalidad peruana apodado “Pequeño J”.

El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.

“Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”, remarcó Interpol.

VELATORIO Y ENTIERROS

Por otra parte, los cuerpos de Brenda y Morena fueron sepultados esta tarde en el cementerio Las Praderas, mientras que el entierro de Lara se concretó en Campo Santo, ambos en La Matanza.

Sabrina, madre de Brenda, expresó con dolor que es “injusto lo que le pasó a Brenda”, pero que luchará todos los días para tener justicia y agregó que todos los días va a marchar “hasta que me traigan los verdaderos responsables y no perejiles”.

NUEVA FISCAL

Asimismo, la investigación sumó una cuarta fiscal en carácter de colaboradora especial. Se trata de Lorena Pecorelli, quien participará en el caso junto a Adrián Arribas, Diego Rulli y Claudio Fornaro.

“En base a ello, luego de recibida la causa y de acuerdo a las constancias que obran en la pesquisa, se llevaron adelante nuevas medidas de prueba, como así también se realizaron diversos requerimientos al Sr. Juez Garante interviniente”, agrega el escrito al que accedió este medio.

Los funcionarios judiciales mantuvieron una reunión con los padres, madres y familiares de las damnificadas junto a personal del Centro de Asistencia a la Víctima de este Ministerio Público y a personal de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Se escuchó a los familiares, se evacuaron las inquietudes planteadas y el Fiscal adelantó los lineamientos de la causa”, concluye el comunicado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

El SMN activó el alerta amarillo en La Plata y se esperan fuertes chaparrones

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara

Detuvieron en Bolivia a otro de los implicados en el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino

El SMN activó el alerta amarillo en La Plata y se esperan fuertes chaparrones

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
Últimas noticias de Policiales

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Condenaron al hermano del jugador de Boca Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

Escándalo en HLB Pharma: videos muestran a Furfaro ordenando destruir pruebas del fentanilo contaminado

Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio
La Ciudad
El SMN activó el alerta amarillo en La Plata y se esperan fuertes chaparrones
Trámites esenciales, asesoramiento y atención primaria en San Carlos
Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara
De la UNLP a la NASA: cómo se creó el satélite que sobrevolará la Luna
Comenzaron las obras en la Casa del Niño Paulo VI en Tolosa
Deportes
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En el quirófano: así presentó el Lobo la camiseta en homenaje a Favaloro
FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia
Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración
Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
Espectáculos
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Información General
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla