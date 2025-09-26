Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino

Especialistas develaron el misterio por el extraño objeto cilíndrico metálico que fue encontrado ayer por la tarde por Ramón Ricardo González, dueño de hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol de la provincia de Chaco.

Desde aquel momento se generó asombro entre las autoridades y habitantes del lugar y en las redes sociales hasta se habló de "bestias metálicas peludas".

El parte policial señala que se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”.

Asimismo, se detalló que se trata de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial que emana hidracina altamente tóxica.

Frente a este escenario, las autoridades advirtieron a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques, debido a que más de uno suelen caer sin control.

Este viernes una comisión de la Fuerza Aérea llegó al campo privado, el cual estuvo con acceso restringido y custodiado por personal de Bomberos. Allí se precisó que efectivamente se trata de chatarra espacial.

El artefacto mide 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fue fabricado con fibra de carbono y cuenta con un número de serie, dato que sería fundamental para constatar su procedencia.

Para los lugareños y las autoridades se trataría de restos de los artefactos espaciales SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, pero todavía resta que se den a conocer las pericias al objeto para constatar más detalles de su procedencia.

