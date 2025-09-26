Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Este viernes se dieron a conocer las fechas de cobro de los haberes correspondientes al mes de septiembre 2025 de quienes se desempeñan en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que quedó confirmado el cronograma de pago de estatales, docentes, personal de salud y judiciales bonaerenses.
En esta ocasión, el calendario arrancará el próximo 30 de septiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre.
Este es el cronograma, día por día, para el pago de haberes a los estatales bonaerenses:
30 de SEPTIEMBRE
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
1 de OCTUBRE
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
2 de OCTUBRE
Ministerio de Salud
Caja de Policía
3 de OCTUBRE
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
6 de OCTUBRE
Poder Judicial
7 de OCTUBRE
Dirección General de Cultura y Educación
DiPrEGeP
El IPS, según cronograma de la jurisdicción
POR MES*
