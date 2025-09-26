Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
26 de Septiembre de 2025 | 10:04

Escuchar esta nota

Este viernes se dieron a conocer las fechas de cobro de los haberes correspondientes al mes de septiembre 2025 de quienes se desempeñan en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que quedó confirmado el cronograma de pago de estatales, docentes, personal de salud y judiciales bonaerenses.

En esta ocasión, el calendario arrancará el próximo 30 de septiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre.

Día por día, el cronograma de pago a estatales

Este es el cronograma, día por día, para el pago de haberes a los estatales bonaerenses:

30 de SEPTIEMBRE
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda

1 de OCTUBRE    
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

2 de OCTUBRE    
Ministerio de Salud
Caja de Policía

3 de OCTUBRE    
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución

Día del Empleado de Comercio: se celebra hoy pero... ¿cuándo es feriado?

6 de OCTUBRE    
Poder Judicial

7 de OCTUBRE    

Dirección General de Cultura y Educación 
DiPrEGeP

El IPS, según cronograma de la jurisdicción

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

