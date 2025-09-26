Este viernes se dieron a conocer las fechas de cobro de los haberes correspondientes al mes de septiembre 2025 de quienes se desempeñan en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que quedó confirmado el cronograma de pago de estatales, docentes, personal de salud y judiciales bonaerenses.

En esta ocasión, el calendario arrancará el próximo 30 de septiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre.

Día por día, el cronograma de pago a estatales

Este es el cronograma, día por día, para el pago de haberes a los estatales bonaerenses:

30 de SEPTIEMBRE

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

1 de OCTUBRE

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

2 de OCTUBRE

Ministerio de Salud

Caja de Policía



3 de OCTUBRE

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Mrio. De Desarrollo Agrario

Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Mrio. de Justicia y Derechos Humanos

Mrio. de Gobierno

Mrio. de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Mrio. De Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)

Autoridad del Agua

Comisión de I. Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)

Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)

Ente Adm. Astilleros Río Santiago

Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)

Poder Legislativo

Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Mrio. de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

6 de OCTUBRE

Poder Judicial

7 de OCTUBRE

Dirección General de Cultura y Educación

DiPrEGeP



El IPS, según cronograma de la jurisdicción