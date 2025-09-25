Fotos y video.- Clima de Copa en La Plata: los hinchas aguardan el micro para el recibimiento histórico en Estudiantes - Flamengo
Fotos y video.- Clima de Copa en La Plata: los hinchas aguardan el micro para el recibimiento histórico en Estudiantes - Flamengo
Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a La Plata
Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?
Aumentan los micros en La Plata nuevamente: a cuánto se irá el boleto, tramo por tramo
No hubo acuerdo con el gremio La Fraternidad y los trenes seguirán circulando a baja velocidad
Cifras oficiales: la pobreza en el Gran La Plata alcanza a más de 330 mil habitantes y es más alta que en el promedio del país
¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
Se estrenó “Barreda, el odontólogo femicida”: las primeras imágenes de la serie - documental
"Me da taquicardia": los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata
El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante de La Plata
La tragedia del fentanilo contaminado: preventiva a García Furfaro y lo embargaron por un billón de pesos
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Repelentes, prevención y más: activan en La Plata la campaña contra el dengue
Peligra el entrenamiento y la concentración de Gimnasia: hay conflicto por un reclamo de Utedyc
Guardia alta: Estudiantes y Gimnasia tienen día y hora confirmada para las fechas 11 y 12
Cami Homs deslumbró en Miami: maternidad, moda y disfrute familiar en un “dump” lleno de color
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
VIDEO. Otra de Bonnie y Clyde en La Plata: una pareja se metió a la cochera de un edificio y huyó con dos motos
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Revuelo, policía e insultos en la puerta de Carajo: increparon a Lilia Lemoine y saltó Tronco y el "Gordo Leyes" a defenderla
Los domingos, EL DIA rompe la monotonía y llega con temas fuera de agenda
Vialidad: por inacción del Estado, Cristina Kirchner no pagará una demanda de $22.300 millones
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Máxima tensión con Rusia: ahora aviones cazas de la OTAN interceptan jets del Kremlin cerca de Dinamarca
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Por ahora, hay más rumores que certezas y no habrá un preaviso, pero existe la posibilidad de que el reclamo por el atraso en el pago del sueldo a los empleados tenga una postura más dura en la jornada de mañana con presencia en el predio de Estancia Chica, lugar de entrenamiento y concentración del plantel albiazul.
En los últimos dos meses, Gimnasia ha tenido complicaciones para afrontar sus obligaciones salariales, lo que motivó una retención de tareas que los empleados de las distintas sedes realizan desde hace algunos días, aunque la medida no ha impedido el funcionamiento.
Recién el viernes pasado la dirigencia pudo pagar parte de los salarios a los empleados del club, con una cifra de 700 mil pesos como pago parcial, y los empleados siguen esperando que se complete el pago de los salarios a pocos días de la llegada de octubre.
Por esta situación, desde el predio de Abasto creció el rumor de una posible medida de fuerza más importante con movilización del gremio que, incluso, podría llegar a complicar el desarrollo del entrenamiento y la posterior concentración del plantel en la Casona.
La CD, por su parte, trabaja para encontrar fuentes de financiación pero todavía no hay certezas de cuando podrán cumplir con el pago de lo adeudado.
La semana pasada el gremio difundió un comunicado exigiendo el pago inmediato de los salarios de agosto. “¡Sin salario, no se trabaja!”, habían señalado desde Utedyc. Obviamente, el sindicato informó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires acerca de la irregularidad y la retención de tareas de los trabajadores.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Si bien la paciencia de los trabajadores ha permitido que la mayoría continuara en sus funciones habituales, las deudas también alcanzaron a proveedores y personal de salud de la institución, entre otros. De todos modos, hasta ahora se ha podido garantizar la continuidad de los entrenamientos y las actividades de las distintas disciplinas. Habrá que ver si ese fino equilibrio se rompe cuando por la tarde el plantel profesional entrene en Abasto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí