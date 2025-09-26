Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
26 de Septiembre de 2025 | 14:32

Escuchar esta nota

Flamengo eliminó a Estudiantes y desató una lluvia de provocaciones en redes sociales

Flamengo no solo festejó su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores 2025 en el césped. Tras dejar en el camino a Estudiantes de La Plata, el club brasileño desató una verdadera batería de burlas y mensajes provocativos en sus redes sociales oficiales, apuntando directamente contra el “León” y también contra la idiosincrasia argentina.

Las publicaciones encendieron la polémica con frases comparativas que cruzaron desde lo cultural hasta lo económico:

“Brigadeiro mejor que alfajor”

“Samba mejor que tango”

“Pastel de feira mejor que empanada”

LE PUEDE INTERESAR

Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?

LE PUEDE INTERESAR

Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV

“Mate helado mejor que mate caliente”

“1 real es más que 247 pesos argentinos”

A eso se sumó un dardo directo a la previa del partido, cuando hinchas de Estudiantes intentaron incomodar al plantel carioca con fuegos artificiales frente a su hotel: “Supongo que La Plata se quedó sin fuegos artificiales”.

El mensaje que más ruido generó, sin embargo, fue una metáfora cargada de simbolismo: “Cuando el león cae, el urubu se convierte en rey”. En alusión al apodo de Estudiantes (el León) y al urubu, el buitre que identifica al Flamengo.

Reacciones y polémica

Las publicaciones no tardaron en viralizarse y dividir opiniones. Mientras los hinchas brasileños celebraron el ingenio y la “chicana futbolera”, muchos simpatizantes argentinos calificaron las frases como una falta de respeto y un gesto innecesario después de un cruce caliente dentro y fuera de la cancha.

Con el pase asegurado, Flamengo ahora se prepara para semifinales, aunque dejó un tendal de polémica en Argentina. Estudiantes, en tanto, quedó eliminado con bronca deportiva… y con las redes encendidas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Últimas noticias de Deportes

Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?

Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores
La Ciudad
El drama de una familia sin luz desde el jueves en Barrio Norte: "Necesita nebulizarse" 
Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Policiales
Triple femicidio: la Iglesia pide "un acto de valentía" para frenar "la plaga del narcotráfico"
Triple crimen en Florencio Varela: último adiós a Morena, Lara y Brenda
¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
Una joven fue baleada en City Bell y buscan al atacante
Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año
Espectáculos
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Política y Economía
Reactivan una medida del cepo: quienes compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras
Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas
Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Remates ganaderos en Cañuelas: valores firmes en la Semana Angus de Primavera
Ramallo debate una ordenanza para ordenar el uso de contenedores de residuos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla