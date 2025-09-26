Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos

Flamengo eliminó a Estudiantes y desató una lluvia de provocaciones en redes sociales

Flamengo no solo festejó su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores 2025 en el césped. Tras dejar en el camino a Estudiantes de La Plata, el club brasileño desató una verdadera batería de burlas y mensajes provocativos en sus redes sociales oficiales, apuntando directamente contra el “León” y también contra la idiosincrasia argentina.

Las publicaciones encendieron la polémica con frases comparativas que cruzaron desde lo cultural hasta lo económico:

“Brigadeiro mejor que alfajor”

“Samba mejor que tango”

“Pastel de feira mejor que empanada”

“Mate helado mejor que mate caliente”

“1 real es más que 247 pesos argentinos”

A eso se sumó un dardo directo a la previa del partido, cuando hinchas de Estudiantes intentaron incomodar al plantel carioca con fuegos artificiales frente a su hotel: “Supongo que La Plata se quedó sin fuegos artificiales”.

El mensaje que más ruido generó, sin embargo, fue una metáfora cargada de simbolismo: “Cuando el león cae, el urubu se convierte en rey”. En alusión al apodo de Estudiantes (el León) y al urubu, el buitre que identifica al Flamengo.

Reacciones y polémica

Las publicaciones no tardaron en viralizarse y dividir opiniones. Mientras los hinchas brasileños celebraron el ingenio y la “chicana futbolera”, muchos simpatizantes argentinos calificaron las frases como una falta de respeto y un gesto innecesario después de un cruce caliente dentro y fuera de la cancha.

Con el pase asegurado, Flamengo ahora se prepara para semifinales, aunque dejó un tendal de polémica en Argentina. Estudiantes, en tanto, quedó eliminado con bronca deportiva… y con las redes encendidas.