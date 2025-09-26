Principio de incendio en Casa Rosada, cerca de la oficina de Santiago Caputo

Amenazas, un prófugo y miedo: el caso de la joven de 22 años baleada en City Bell
Amenazas, un prófugo y miedo: el caso de la joven de 22 años baleada en City Bell
Bomberos de la Policía Federal controlaron hoy en la Casa Rosada un principio de incendio que se generó a raíz de un cortocircuito en una de las cocinas del primer piso del edificio de Balcarce 50.
Cerca de las 18, un espeso humo comenzó a invadir los pasillos de un ala del primer piso de la Rosada, en el sector donde se encuentra el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo.
De inmediato hubo un rápido despliegue del personal de seguridad, visiblemente preocupado, y de los bomberos, que ordenaron una evacuación de las oficinas de ese sector.
Los bomberos identificaron un cortocircuito en una de las cocinas, donde controlaron el fuego con extintores y mangueras contra incendios.
