Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio

Un violento episodio se registró en las últimas horas en pleno centro de La Plata, donde dos jóvenes protagonizaron una pelea en la vía pública que terminó con lesiones y daños en un comercio de la zona.

El hecho ocurrió en la esquina de 5 y 53, cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado por una confrontación entre dos sujetos. Al llegar, los efectivos constataron que los implicados -oriundos de Claypole - se estaban golpeando a la vista de transeúntes.

En medio de la pelea, ambos cayeron sobre la vidriera de una agencia de viajes, lo que provocó la rotura del cristal y generó alarma entre los presentes.

Los uniformados intervinieron rápidamente, separaron a los jóvenes y los trasladaron a la Comisaría Primera. Según el informe oficial, tanto Mores como Barraza resultaron con lesiones leves.

En la causa intervienen la UFI N°15, el Juzgado de Garantías N°1, la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 y el Juzgado de Garantías del Joven N°1. Tras las consultas judiciales, se dispuso el inicio de actuaciones y la libertad de los aprehendidos, con entrega del menor a sus progenitores.