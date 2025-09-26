¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“La hora española” llega al Teatro de City Bell

26 de Septiembre de 2025 | 02:00
Edición impresa

■ HOY
MÚSICA

Los Amados.- A las 21 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464.

Dúo Trova II y Las Caras de Juan.- A las 21 en el Centro Cultural Buenavista, calle 51 entre 18 y 19. Repertorio de bossa nova y versiones de Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, Serrat, León Gieco y folklore.

Circuito Coral Platense 2025.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Participan: Wataca y Son (dir. Daniela Plaza), Coro de la Facultad de Ciencias Exactas (dir. Romix Entraigas), y Coro del Colegio de Médicos (dir. Vanina Rivarola). Entrada libre y gratuita.

Pandora x Hereje.- A las 21 en Casa Hereje, calle 40 entre 14 y 15 n°973. Producción de Cooperativa de Trabajo Hereje Ltda.

Ciclo de Conciertos Catedral.- A las 19 en el Auditorio San Francisco de Asís, calle 51 entre 14 y 15 (Catedral de La Plata).

Concierto del cuarteto de flautas traversas Bodrush. Presenta Mariana Pace. Entrada libre y gratuita.

Cumbre de humor, stand up.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6. Con Daiana Cattaneo, Rodrigo Miguel y Julián Moze.

Emanero.- A las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, avenida 51 entre 9 y 10.

Tiki Cantero Solo Set.- A las 21 en Sudaka, avenida 7 entre 68 y 69 n°1789.

La Ferni junto a Nahuel Quipildor.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Folklore contemporáneo y disidente, con autores clásicos y nuevos exponentes de la música popular latinoamericana.

33° Encuentro Coral Platense.- A las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66. Participan: Coro de Niños

Fundación Ludovica, Coral Nueva Voz, Coro Voces Unidas y Coro Femenino InCanto. Entrada libre y gratuita.

The End - Homenaje a Pink Floyd.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. Tributo al disco “Wish You Were Here”, a 50 años de su lanzamiento.

TEATRO

Obras Cronopias 2.- A las 21.30. Muestra de alumnos de Roy, Feliz Teatro. Se presentan: “Fotografías”, “Yo solo quiero amor”, “Madre sola” y “Cruel y ladina”.

Gaston Obregón.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Es Complicado.- A las 21 en Teatro La Nonna, 47 esquina 3. Con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

Como los esquimales, de Hernán Shapiro.- A las 21 en Teatro La Mercería, 1 entre 36 y 37. Última función.

Felicitas, el fantasma más bello de la República.- A las 21 en Teatro El Escape, avenida 44 entre 23 y 24. Obra musical basada en la vida de Felicitas Guerrero.

El Principio de Arquímedes.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Josep María Miró, con dirección de Sara Mon.

Canciones para alguien que no existe.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21. De Jorge Obeaga con dirección de Mariana Ozafrain.

CINE

Perfume de mujer.- A las 16 en el Centro de Bioquímicos, 44 entre 4 y 5. Dirigida por Dino Risi. En el marco del ciclo Panorama del Cine Europeo. Entrada libre y gratuita.

LITERARIAS

Ritual de cuentos para adultos.- A las 17.30 en la Biblioteca Central de la Provincia, calle 47 n°510 entre 5 y 6, a cargo de las Narradoras Sociales. Entrada libre y gratuita.

Volcán de Agua.- A las 18 en el Auditorio del Centro de Arte de la UNLP, 48 entre 6 y 7, se presenta Volcán de Agua, editorial artesanal de Ensenada, dirigida por Daniela Stucan. Acompañarán a la editora los/as poetas Mario Arteca, Horacio Fiebelkorn, Josefina Fonseca, Gimena González, Néstor Mux, Anna Pinotti, Eduardo Rezzano y Andrés Szychowski.

■ MAÑANA
MÚSICA

Entrelíneas Quinteto.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, avenida 51 entre 9 y 10. Obras de Gabriel Waisbein y Osvaldo Golijov. Gratis con reserva online.

Leti Carelli, Mato Ruiz y Gastón Nakazato.- A las 21 en Casa Marma, calle 69 n°1110 entre 17 y 18. En el marco del ciclo itinerante Aire Canción.

El Bolerón.- A las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526. Se presentan: Monteadentro, Sindicato Argentino de Boleros y La Puta Ama DJ. Invitados: Abril Olivera y Coloco + Fraxu.

Hijo Único y sus Hermanos.- A las 21 en Casa Suiza, calle 2 entre 44 y 45.

Bella.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Festival Folklórico “La Cincha”.- A las 20 en Estadio Atenas, avenida 13 entre 58 y 59. Se presentan: La Cincha, Ballet Rezabaile, Ballet Cimarrón, Sergio Galleguillo y Quique Ponce.

Silvia Gómez y banda.- A las 21 en Casa Chicha, 15 y 61.

Ysy A.- A las 21 en el Hipódromo de La Plata, 44 y 115. En el marco de Noches Capitales.

Sombrero de Orko.- A las 19 en el Teatro René Favaloro, 67 entre 116 y 117.

33° Encuentro Coral Platense.- A las 20 en Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66. Con la participación del Coro del

Colegio San Francisco de Asís, Voces para la Salud, Coro del Bachillerato de Bellas Artes y Agrupación Coral Purajhey Yoá. Entrada libre y gratuita.

Merienda Amélie.- A las 21 en Espacio Doble-T, calle 34 n°1618 entre 27 y 28. Banda tributo a Yann Tiersen y el soundtrack de la película “Amélie”.

Cae - All Inclusive.- A las 21 en Teatro Metro, calle 4 n°978 entre 51 y 53.

TEATRO

Bye Bye.- A las 21 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Dirección: Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira una hora antes).

Trío Magnolia.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Cumbia Morena Cumbia, de Mauricio Kartun.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67. Dirección: Homero Di Luca.

Llegar a Japón, de César Genovesi.- A las 21.30. Comedia dramática.

Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en el Viejo Almacén El Obrero, 71 esquina 13. Dramaturgia: Adriana Sosa. Dirección: Claudio Negro Cogo. Promo 2x1.

Ministerio de la Imagen, de José Supera.- A las 20.30 en Distrito Arte y Cultura, calle 46 entre 19 y 20. Dirección: Alejo Marschoff.

Vertiginosa.- A las 21 en Espacio 44, avenida 44 n°496 entre 4 y 5. Dramaturgia y dirección: Susana Tale.

Vacío.- A las 21 en Área Chica, boulevard 83 esquina 34. Improvisación teatral dirigida en vivo.

Es Complicado.- A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47. Con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

Laila Roth.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

La Nona, de Roberto Cossa.- A las 21 en Teatro UNLP, calle 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita.

1999, Pequeño Testamento Apócrifo.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7. Dramaturgia y dirección: Rubén Monreal.

Yo, Encarnación Ezcurra.- A las 20.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. Con Lorena Vega. Dirección: Andrés Bazzalo.

Humorísimas en Acción.- A las 22.30 en Expreso, 12 esquina 72. Con Jonatan Sapag, Nico Prada y Gaia.

Don Juan, el sueño diurno de Lacan.- A las 21 en Dynamo Teatro, calle 17 n°1754. Comedia que imagina un encuentro entre Jacques Lacan y Don Juan, el personaje de la ópera de Mozart.

¿Y si yo soy Gilda? .- A las 21 en La Mercería Teatro, avenida 1 entre 36 y 37.

Tarde o temprano .- A las 21 en Teatro El Escape, avenida 44 entre 23 y 24.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Canela Corno.

INFANTILES

El Ratón Pérez.- A las 17 en La Alborada, calle 58 entre 10 y 11 n° 774. A cargo del grupo teatral ARTEX100PRE. Cierre de temporada.

EVENTOS

Jornada a 35 años de la desaparición de Andrés Núñez.- Desde las 16 en la CPM, calle 54 n°487. Documental, conversatorio, muestra documental y cierre musical con Orquesta La Mixta. Entrada libre.

Expo Luthería en La Plata 2025 .- De 14 a 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 51 y 19. Exposición de instrumentos, charlas y muestras organizadas por la Asociación Argentina de Luthiers. Entrada libre y gratuita.

Conferencia inaugural del ciclo Masterclass del Mtro Jorge Cova.- A las 18 en el Salón San Francisco, calle 51 entre 14 y 15, Catedral de La Plata. Tema: J.S. Bach y “El Pequeño Libro de Órgano”.

■ DOMINGO
MÚSICA

Ciclo de Música de Órgano 2025.- A las 17 en la nave central de la Catedral de La Plata, calle 14 entre 51 y 53. Concierto de órgano a cargo de Leopoldo Zoroza. Entrada libre y gratuita.

La Plata Baila .- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115. Se presentan Karina, Néstor en Bloque y DJ Pipo en una nueva edición de Noches Capitales.

Elena Roger en concierto .- A las 20.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.  

Coro Juglar.- A las 19 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4, concierto de primavera con dirección de Hernán Gatti.

TEATRO

Lo quiero ya .- A las 18 y 20.30 en Teatro Estudio, calle 3 entre 39 y 40. Musical con humor sobre una generación atrapada por la urgencia y las aplicaciones. Dirección de Gerardo Colo Ventrice.

Yepeto.- A las 20 en Teatro La Nonna, calle 3 esquina 47. Con Roly Serrano.

Las esposas.- A las 19 en Telón Negro, avenida 13 entre 32 y 33.

La Casa de Bernarda Alba.- A las 19 en El Altillo del Sur, calle 1 casi esquina 67. Textos de F. García Lorca. Versión y dirección: César Palumbo.

Obras Cronopias 2.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Presentan: “Grandes Divanes”. “Kinecuántica”.

Bye Bye.- A las 20 en Sala Armando Discépolo, calle 12 entre 62 y 63. Dirección: Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira una hora antes por boletería).

La Carátula Alusiva.- A las 19.30 en El Fondo Espacio Teatral, calle 10 n° 1523 entre 63 y 64. De Esteban Tómaz.
2013: Odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Alejandro Santucci.

INFANTILES

Viajando al Mundo de los Cuentos.- A las 16 en Sala Discépolo, calle 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita (se retira una hora antes por boletería).

Yo Animé.- A las 17 en La Lechuza, calle 58 n° 757 entre 10 y 11. Dramaturgia de Diego Biancotto.

EVENTOS

Expo Luthería en La Plata 2025.- De 14 a 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 51 y 19. Entrada libre y gratuita.

 

“La hora española” llega al Teatro de City Bell

tiki cantero solo set

