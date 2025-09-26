Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Oficial | Así es la camiseta de Gimnasia en homenaje a René Favaloro

Oficial | Así es la camiseta de Gimnasia en homenaje a René Favaloro
26 de Septiembre de 2025 | 17:18

Escuchar esta nota

Gimnasia y Esgrima presentó la camiseta especial en homenaje a René Favaloro, el reconocido cardiólogo argentino que fue hincha y socio del club. La indumentaria será utilizada en el cruce ante Rosario Central, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El diseño elegido combina los colores tradicionales del “Lobo” con detalles que evocan la trayectoria y legado de Favaloro. Entre ellos se destacan motivos alusivos a la medicina y a la cardiología, como electrocardiogramas y símbolos vinculados a la profesión que marcó la vida del cirujano que revolucionó la salud mundial con el bypass coronario.

La iniciativa se enmarca dentro de una serie de homenajes que Gimnasia viene realizando para mantener viva la memoria de uno de sus socios más ilustres. En campañas anteriores, el club ya había compartido en sus redes sociales imágenes, frases y hasta caricaturas que lo mostraban identificado con los colores azul y blanco.

El estreno de esta camiseta no solo tiene un valor deportivo, sino también un fuerte contenido emotivo y cultural: rescata la figura de un referente científico argentino, símbolo de esfuerzo, ética y compromiso con la salud pública.

Con este gesto, Gimnasia busca que cada latido en la cancha lleve también la huella de Favaloro, el médico que supo unir ciencia, pasión y amor por el Lobo.

 

LE PUEDE INTERESAR

FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia

LE PUEDE INTERESAR

Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Últimas noticias de Deportes

FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia

Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos

Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?
Espectáculos
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
La Ciudad
Comenzaron las obras en la Casa del Niño Paulo VI en Tolosa
VIDEO. Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Policiales
Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio
Triple femicidio: la Iglesia pide "un acto de valentía" para frenar "la plaga del narcotráfico"
Triple crimen en Florencio Varela: último adiós a Morena, Lara y Brenda
¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
Política y Economía
Tras los resultados del escrutinio y oficializaron quiénes serán los legisladores y concejales que asumirán
Reactivan una medida del cepo: quienes compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras
Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Remates ganaderos en Cañuelas: valores firmes en la Semana Angus de Primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla