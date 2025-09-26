Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
Tras los resultados del escrutinio y oficializaron quiénes serán los legisladores y concejales que asumirán
¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
Reactivan una medida del cepo: quienes compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras
Oficial | Así es la camiseta del Lobo en homenaje a Favaloro
Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio
VIDEO. Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”
Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos
Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta
Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV
Más detalles de la dura denuncia de Valentino, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia..."
Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda
Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia y Esgrima presentó la camiseta especial en homenaje a René Favaloro, el reconocido cardiólogo argentino que fue hincha y socio del club. La indumentaria será utilizada en el cruce ante Rosario Central, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
El diseño elegido combina los colores tradicionales del “Lobo” con detalles que evocan la trayectoria y legado de Favaloro. Entre ellos se destacan motivos alusivos a la medicina y a la cardiología, como electrocardiogramas y símbolos vinculados a la profesión que marcó la vida del cirujano que revolucionó la salud mundial con el bypass coronario.
La iniciativa se enmarca dentro de una serie de homenajes que Gimnasia viene realizando para mantener viva la memoria de uno de sus socios más ilustres. En campañas anteriores, el club ya había compartido en sus redes sociales imágenes, frases y hasta caricaturas que lo mostraban identificado con los colores azul y blanco.
El estreno de esta camiseta no solo tiene un valor deportivo, sino también un fuerte contenido emotivo y cultural: rescata la figura de un referente científico argentino, símbolo de esfuerzo, ética y compromiso con la salud pública.
Con este gesto, Gimnasia busca que cada latido en la cancha lleve también la huella de Favaloro, el médico que supo unir ciencia, pasión y amor por el Lobo.
LE PUEDE INTERESAR
FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia
Somos distintos. Somos corazón. Somos Gimnasia - 🤍🐺💙 -— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) September 26, 2025
🛍️Próximamente en el Loboshop.#LoboCorazón pic.twitter.com/mOynyqEMJO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí