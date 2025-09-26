Gimnasia y Esgrima presentó la camiseta especial en homenaje a René Favaloro, el reconocido cardiólogo argentino que fue hincha y socio del club. La indumentaria será utilizada en el cruce ante Rosario Central, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El diseño elegido combina los colores tradicionales del “Lobo” con detalles que evocan la trayectoria y legado de Favaloro. Entre ellos se destacan motivos alusivos a la medicina y a la cardiología, como electrocardiogramas y símbolos vinculados a la profesión que marcó la vida del cirujano que revolucionó la salud mundial con el bypass coronario.

La iniciativa se enmarca dentro de una serie de homenajes que Gimnasia viene realizando para mantener viva la memoria de uno de sus socios más ilustres. En campañas anteriores, el club ya había compartido en sus redes sociales imágenes, frases y hasta caricaturas que lo mostraban identificado con los colores azul y blanco.

El estreno de esta camiseta no solo tiene un valor deportivo, sino también un fuerte contenido emotivo y cultural: rescata la figura de un referente científico argentino, símbolo de esfuerzo, ética y compromiso con la salud pública.

Con este gesto, Gimnasia busca que cada latido en la cancha lleve también la huella de Favaloro, el médico que supo unir ciencia, pasión y amor por el Lobo.