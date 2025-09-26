Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |Una cuestión de estacionalidad

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

Si bien las afecciones respiratorias están a la baja según Provincia, las salas están llenas. Los anti alérgicos, con mucha salida

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

Los “té” anti alérgicos y anti gripales, oscilan entre $1.900 y $2.700 según marca y tamaño / demian alday

26 de Septiembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

De golpe, un estornudo. Dos. Tres. Muchos, hasta que se hace presente algo llamado congestión nasal: dificultad para respirar. Los caminos posteriores, dolor de garganta y tos o fiebre y dolor de cabeza. O todo junto. Los síntomas se pueden repetir durante días o ser esporádicos. ¿Las causas? Los especialistas aseguraron que estamos en un período donde las alergias “afloran” ante la inexorable estacionalidad y que no se observó ni se prevé un aumento en gripes o virus respiratorios.

El escenario coincide con lo que sucede en los rincones de la Ciudad. En principio, y según relevó este diario, las guardias en hospitales privados y de gestión estatal exhiben salas colmadas. A su vez, en las farmacias aumentó la venta de anti alérgicos y anti gripales, a tal punto que en algunas se quedaron sin stock del famoso “tecito” que parece mejorar el cuadro.

Ante la consulta de este diario, una fuente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires expresó: “Hace varios meses que las únicas guardias son la de los hospitales públicos, ya que son pediátricas y nocturnas y están los siete días de la semana. Entonces, guardias repletas es un concepto que pasó a la normalidad”.

Sin embargo, también se manifestó en relación a la gripe y virus respiratorios, como el influenza: “Tema gripe no es temporada alta. Al cierre del último Boletín Epidemiológico (vigilancia hasta el viernes pasado), no estamos viendo un aumento. Hay que estar atentos al cierre de esta semana”.

En invierno, tal como alertó este diario, las camas pediátricas de la provincia estaban casi en la totalidad de ocupación. Ese número sigue en descenso. Según el último informe sanitario bonaerense, virus de bronquiolitis bajaron un 41 por ciento; enfermedad tipo influenza, un 15; y neumonías un 21.

Un médico especialista expresó a este diario: “Las guardias vienen sobre cargadas porque están los virus estacionales y también afloran los cuadros alérgicos. Eso es una realidad”.

LE PUEDE INTERESAR

Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini

LE PUEDE INTERESAR

Por condiciones climáticas, reprogramaron el “Brazilian Day” de Plaza Moreno

Hugo Máximo Ghiani, alergista e inmunólogo de la Ciudad dijo a EL DIA: “Ocurren dos cosas: esta época se caracteriza por cambios bruscos de temperatura que favorecen a las virosis y, en cuanto a las alergias de siempre, se suman los pólenes”.

La encargada de un comercio ubicado en avenida 32 comentó a EL DIA: “Cada uno que entra al local, con verle la cara ya me doy cuenta que viene por un medicamento antigripal sumando a los famosos té descongestivos. El de la letra V se agotó hace 15 días”. En una farmacia ubicada en los alrededores de Plaza Azcuénaga, una empleada relató: “La venta de anti alérgicos creció. También los anti gripales, por los cambios de estación. No hay des abastecimiento pero los “té” tienen una salida extrema”. Según la marca y el tamaño, oscilan entre $1.900 y $2.700.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad

El verdadero triángulo de hierro: Messi, Milei y Trump

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año

Uno por uno
Últimas noticias de La Ciudad

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año

Alimentos: subas de hasta 10%: comercios, del rechazo a la resignación

Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad

Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Deportes
VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense
Policiales
VIDEO. La marca de la venganza narco: el horror fue transmitido en vivo en redes
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Makintach se defendió de las acusaciones
Información General
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
Espectáculos
VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla