Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Escándalo en HLB Pharma: videos muestran a Furfaro ordenando destruir pruebas del fentanilo contaminado

Escándalo en HLB Pharma: videos muestran a Furfaro ordenando destruir pruebas del fentanilo contaminado
26 de Septiembre de 2025 | 17:38

Escuchar esta nota

El caso del fentanilo adulterado que dejó más de un centenar de víctimas en Argentina sumó un nuevo capítulo explosivo. La justicia accedió a una serie de videos en los que se ve al empresario Ariel García Furfaro, socio de HLB Pharma, dando órdenes directas para eliminar pruebas clave y manipular registros internos.

En las imágenes, registradas en el propio laboratorio, Furfaro aparece señalando cajas con muestras del lote investigado y ordena: “Llevate esto”. Según los investigadores, esas cajas contenían ampollas de fentanilo que luego habrían sido destruidas mediante calor en autoclave, un procedimiento que no solo elimina bacterias, sino que también habría servido para borrar evidencias comprometedoras.

Los videos también revelan instrucciones para falsificar documentos: se le pide al personal completar hojas de ruta incompletas del lote contaminado y que sean firmadas con fechas adulteradas por el director técnico del laboratorio. Además, se habrían apagado cámaras de seguridad y eliminado servidores para borrar rastros de lo ocurrido.

Estas pruebas audiovisuales refuerzan las sospechas de encubrimiento y obstrucción de la investigación, delitos que se suman a las imputaciones ya existentes contra Furfaro, quien permanece detenido con prisión preventiva y un embargo millonario sobre sus bienes.

El hallazgo de estas grabaciones pone bajo mayor presión a los demás directivos de HLB Pharma y podría derivar en nuevas acusaciones judiciales, ya que también aparecen mencionados otros nombres de peso dentro de la empresa.

LE PUEDE INTERESAR

Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor

LE PUEDE INTERESAR

Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio

Mientras tanto, las familias de las víctimas y las organizaciones de pacientes exigen celeridad y transparencia en el proceso judicial, señalando que este caso no solo desnuda irregularidades graves en el manejo de sustancias controladas, sino también fallas de control estatal en el mercado farmacéutico.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Últimas noticias de Policiales

Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor

Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio

Triple femicidio: la Iglesia pide "un acto de valentía" para frenar "la plaga del narcotráfico"

Triple crimen en Florencio Varela: último adiós a Morena, Lara y Brenda
La Ciudad
Comenzaron las obras en la Casa del Niño Paulo VI en Tolosa
VIDEO. Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Deportes
En el quirófano: así presentó el Lobo la camiseta en homenaje a Favaloro
FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia
Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración
Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?
Espectáculos
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Información General
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla