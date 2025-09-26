Escándalo en HLB Pharma: videos muestran a Furfaro ordenando destruir pruebas del fentanilo contaminado

El caso del fentanilo adulterado que dejó más de un centenar de víctimas en Argentina sumó un nuevo capítulo explosivo. La justicia accedió a una serie de videos en los que se ve al empresario Ariel García Furfaro, socio de HLB Pharma, dando órdenes directas para eliminar pruebas clave y manipular registros internos.

En las imágenes, registradas en el propio laboratorio, Furfaro aparece señalando cajas con muestras del lote investigado y ordena: “Llevate esto”. Según los investigadores, esas cajas contenían ampollas de fentanilo que luego habrían sido destruidas mediante calor en autoclave, un procedimiento que no solo elimina bacterias, sino que también habría servido para borrar evidencias comprometedoras.

Los videos también revelan instrucciones para falsificar documentos: se le pide al personal completar hojas de ruta incompletas del lote contaminado y que sean firmadas con fechas adulteradas por el director técnico del laboratorio. Además, se habrían apagado cámaras de seguridad y eliminado servidores para borrar rastros de lo ocurrido.

Estas pruebas audiovisuales refuerzan las sospechas de encubrimiento y obstrucción de la investigación, delitos que se suman a las imputaciones ya existentes contra Furfaro, quien permanece detenido con prisión preventiva y un embargo millonario sobre sus bienes.

El hallazgo de estas grabaciones pone bajo mayor presión a los demás directivos de HLB Pharma y podría derivar en nuevas acusaciones judiciales, ya que también aparecen mencionados otros nombres de peso dentro de la empresa.

Mientras tanto, las familias de las víctimas y las organizaciones de pacientes exigen celeridad y transparencia en el proceso judicial, señalando que este caso no solo desnuda irregularidades graves en el manejo de sustancias controladas, sino también fallas de control estatal en el mercado farmacéutico.