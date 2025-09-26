Escándalo en HLB Pharma: videos muestran a Furfaro ordenando destruir pruebas del fentanilo contaminado

Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
Tras los resultados del escrutinio y oficializaron quiénes serán los legisladores y concejales que asumirán
¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
Reactivan una medida del cepo: quienes compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras
En el quirófano: así presentó el Lobo la camiseta en homenaje a Favaloro
Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio
VIDEO. Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”
Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos
Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta
Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV
Más detalles de la dura denuncia de Valentino, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia..."
Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda
Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El caso del fentanilo adulterado que dejó más de un centenar de víctimas en Argentina sumó un nuevo capítulo explosivo. La justicia accedió a una serie de videos en los que se ve al empresario Ariel García Furfaro, socio de HLB Pharma, dando órdenes directas para eliminar pruebas clave y manipular registros internos.
En las imágenes, registradas en el propio laboratorio, Furfaro aparece señalando cajas con muestras del lote investigado y ordena: “Llevate esto”. Según los investigadores, esas cajas contenían ampollas de fentanilo que luego habrían sido destruidas mediante calor en autoclave, un procedimiento que no solo elimina bacterias, sino que también habría servido para borrar evidencias comprometedoras.
Los videos también revelan instrucciones para falsificar documentos: se le pide al personal completar hojas de ruta incompletas del lote contaminado y que sean firmadas con fechas adulteradas por el director técnico del laboratorio. Además, se habrían apagado cámaras de seguridad y eliminado servidores para borrar rastros de lo ocurrido.
Estas pruebas audiovisuales refuerzan las sospechas de encubrimiento y obstrucción de la investigación, delitos que se suman a las imputaciones ya existentes contra Furfaro, quien permanece detenido con prisión preventiva y un embargo millonario sobre sus bienes.
El hallazgo de estas grabaciones pone bajo mayor presión a los demás directivos de HLB Pharma y podría derivar en nuevas acusaciones judiciales, ya que también aparecen mencionados otros nombres de peso dentro de la empresa.
LE PUEDE INTERESAR
Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
Mientras tanto, las familias de las víctimas y las organizaciones de pacientes exigen celeridad y transparencia en el proceso judicial, señalando que este caso no solo desnuda irregularidades graves en el manejo de sustancias controladas, sino también fallas de control estatal en el mercado farmacéutico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí