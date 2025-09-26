Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes en la intersección de la avenida 72 y calle 13 de La Plata, cuando un motociclista impactó de lleno contra la parte trasera de un colectivo de la empresa TALP, línea 388.

Según testigos, el impacto fue de gran magnitud y el conductor de la moto quedó tendido en el asfalto con heridas, por lo que debió ser asistido de urgencia por personal médico. El joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención.

En tanto, el siniestro provocó un importante caos vehicular en la zona, ya que la moto quedó incrustada debajo del colectivo y fue necesario cortar parcialmente el tránsito en la avenida para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y personal policial.

Vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar manifestaron preocupación por la peligrosidad de la esquina, una de las más transitadas del sector.

Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el choque para determinar responsabilidades.