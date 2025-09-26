Los alimentos suben hasta 10% y los comercios pasan del rechazo a la resignación

Nueva medida del cepo al dólar: preguntas y respuestas para entender la última medida
Nueva medida del cepo al dólar: preguntas y respuestas para entender la última medida
El SMN activó el alerta amarillo en La Plata y se aguarda por el avance de la ciclogénesis
Escándalo en HLB Pharma: videos muestran a Furfaro ordenando destruir pruebas del fentanilo contaminado
Tras los resultados del escrutinio y oficializaron quiénes serán los legisladores y concejales que asumirán
Amenazas, un prófugo y miedo: el caso de la joven de 22 años baleada en City Bell
De la UNLP a la NASA: cómo se creó el satélite que sobrevolará la Luna
En el quirófano: así presentó el Lobo la camiseta en homenaje a Favaloro
Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio
VIDEO. Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”
Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos
Los alimentos suben hasta 10% y los comercios pasan del rechazo a la resignación
Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
Más detalles de la dura denuncia de Valentino, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia..."
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV
Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las cadenas de supermercados y almacenes de barrio advierten por la remarcación de precios en los productos de la canasta básica. Presión a los proveedores para que retrotraigan los aumentos “especulativos”
Las fluctuaciones del dólar en las últimas semanas generan revuelo en el comercio y podrían dañar al ya castigado bolsillo. Supermercados del interior salieron a denunciar y rechazaron las listas de proveedores con aumentos de precios. En las cadenas y comercios de la Ciudad la situación no es diferente: advierten que los incrementos oscilan entre el 5 y el 10 por ciento.
Si bien, con las medidas del Gobierno nacional, la divisa (que llegó a superar los 1.500 pesos) se ubicó ayer en 1.355 pesos, la remarcación parece que siguió otro curso.
La alerta fue emitida por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que nuclean las cadenas del interior del país, a través de un comunicado en el que aconsejan a sus asociados defender al consumidor y “rechazar aumentos especulativos”.
En el Supermercado La Amistad, situado en calle 25 entre 39 y 40 confirmaron que desde el 15 de septiembre a la fecha los incrementos registrados van del 4 al 7 por ciento.
Los productos más afectados por las subas son principalmente los derivados de harinas y aceites. “Son los que más aumentaron”, explicó Gustavo Garrópoli, presidente de Cooperativa La Amistad, lo que motivó que “desde fábrica se suspendieran las ventas”, agregó.
Frente a esta situación, la firma platense se plegó a la medida del sector rechazando la modificación de precios. “Nos adherimos para poder ayudar a la economía del hogar de nuestros clientes”, indicó el responsable del supermercado, al explicar que con este objeto, la empresa derivó las compras a los proveedores que no aplican aumentos.
A su vez, Garrópoli cuestionó los incrementos: “Es una vergüenza. Con la crisis que sufre el consumidor, las empresas quieren seguir teniendo ventajas a través de la remarcación de precios”, afirmó.
Como contrapartida, la empresa comunicó nuevas promociones para facilitar la compra del público en general, a través de descuentos aplicables a medios de pagos de diferentes entidades bancarias como el Banco Provincia, Credicoop y Mercado Pago, entre otras.
Además, el presidente del supermercado indicó que los clientes contarán con descuentos todos los días. “También estamos haciendo convenios con fábricas y distribuidores locales, para bajar los precios y tener la mercadería que el cliente necesite”, añadió.
Por su parte, desde la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) explicaron que al comercio de barrio aún no llegaron listas de precios con grandes modificaciones.
José Candiota, presidente de la entidad, aseguró a este diario que “hasta ahora no hubo aumentos fuertes ni injustificados. Solo se registraron los incrementos habituales de cada mes, sin nada significativo” y si bien “esta semana se esperaba la llegada de nuevas listas de precios, finalmente no se produjeron cambios, por lo que la situación continúa estable”, agregó.
Sin embargo, en un comercio de barrio situado en 4 y 45, Sergio Aleksandroff, encargado del local, indicó que los precios aumentaron, registrando subas, que dependiendo el producto, fluctuaron entre el 5 y casi el 10 por ciento.
El ajuste se produjo en los alimentos básicos como yerba, harina, fideos, lácteos. También en productos de cuidado personal, golosinas y bebidas alcohólicas. “La semana que viene aumentan, otra vez, los cigarrillos”, comentó una de las empleadas del local.
El incremento se adjudicó al alza del dólar. “Con la corrida cambiaria iniciada después de las elecciones legislativas hubo un aumento general de todos”, afirmó Aleksandroff.
A su vez, el comerciante explicó que ante esta situación, al igual que los supermercados, a la hora de reponer la mercadería busca el mejor precio. “Para vender y mantener al cliente”, señaló.
Ante los cambios en las listas de precios, el sector supermercadista sugirió a los proveedores “que observen atentamente lo que está sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia” y “a aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas, les pedimos que los retrotraigan, porque el mercado no reconocerá aumentos injustificados”, se añadió en el comunicado que emitieron solicitando “prudencia” frente a la situación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí