Caputo defendió los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos”

26 de Septiembre de 2025 | 23:15

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó los recientes controles cambiarios al asegurar que buscan limitar maniobras especulativas en el mercado y fortalecer las reservas del Banco Central. Según sostuvo, la medida “favorece a los argentinos” porque restringe beneficios que obtenía “un reducido grupo de operadores financieros”.

El funcionario explicó: “Se cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban en los dos mercados. Estamos hablando de unas 20 personas. Es una buena medida que favorece a los argentinos. Lo hicimos para recomponer aún más reservas”.

Caputo destacó que, tras la implementación, la capacidad de compra de divisas del Tesoro mejoró sensiblemente. “Ayer, de lo que liquidó el campo, solo se pudo comprar el 25%. Hoy, con esta medida, el Tesoro adquirió el 77%, unos USD 1.345 millones sobre un total de USD 1.745 millones”, detalló.

Impacto en el mercado financiero

El ministro aseguró que la decisión también tuvo un efecto positivo en las últimas colocaciones de deuda. “Con la licitación del Tesoro de hoy captamos $1,8 billones más, lo que demuestra que esos pesos no se están yendo al dólar. Es un dato financiero que pasa desapercibido, pero es muy importante”, afirmó.

Respecto a la coyuntura previa a las elecciones, recordó que las tensiones económicas estuvieron marcadas por la incertidumbre política. “Siempre estuvimos tranquilos. Veníamos trabajando junto con el canciller desde hace más de dos meses. El fin de semana se intensificaron las cosas y no sabíamos si al día siguiente se iba a confirmar el acuerdo con Washington”, señaló.

Caputo atribuyó la baja del dólar y del riesgo país al entendimiento alcanzado con Estados Unidos y a la reducción de retenciones: “La combinación de ambas medidas permitió mejorar los indicadores financieros”.

Críticas a la oposición

En su análisis, el funcionario sugirió que parte de la volatilidad financiera tuvo un trasfondo político. “El mercado veía con preocupación que había un ataque político que estaba por primera vez rindiendo sus frutos. Axel (Kicillof) es comunista. No es despectivo, es descriptivo. Es entendible que la gente se ponga nerviosa ante eso”, afirmó.

Sobre las críticas por la reducción de retenciones, Caputo negó que los productores hayan quedado perjudicados. “No es cierto que no se beneficiaron. Hoy tienen el precio más alto de la soja en 25 años y capitalizaron cerca del 60% de la baja de retenciones. No es que el pequeño productor se jodió ni que todo el campo está protestando. Se exagera”, sostuvo.

Además, insistió en que las retenciones continúan siendo “una prioridad” para el Gobierno y que, cuando haya margen fiscal, se avanzará en una reducción más amplia.

Situación social y electoral

El titular de Economía fue consultado sobre el poder adquisitivo de la población y remarcó que la comparación debe hacerse con diciembre de 2023. “A la gente siempre le costó llegar a fin de mes en la Argentina. Pero hoy, a diferencia de diciembre, les cuesta menos. Nunca dijimos que sería un proceso fácil”, aseguró.

Finalmente, descartó que la situación económica haya sido decisiva en el resultado electoral: “No creo que los problemas económicos hayan influido directamente. Fue una elección local, donde el 70% de los intendentes son peronistas y pusieron todo el aparato en juego”.
 

