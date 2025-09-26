Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

  

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta
26 de Septiembre de 2025 | 07:11

Escuchar esta nota

La primavera en La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones en el cierre de la semana, pero para este sábado en la Región se espera una ciclogénesis rápida, que llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un viernes con cielo ligeramente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto de la jornada.. 

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 21 de máxima.

Rápida ciclogénesis: sábado lluvioso

En tanto, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, además de la alerta amarilla por vientos en el oeste bonaerense, “se espera una fuerte intensificación del viento noreste entre el jueves y el viernes sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas que pueden superar los 50 km/h.”. Además, el comienzo del fin de semana en la región llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.

“Esta situación, que involucrará la formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie, dejará un comienzo de fin de semana muy inestable en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el retorno de lluvias y tormentas de variada intensidad”, indicó Garavaglia, refiriéndose a la ciclogénesis que se gestaría hacia el sábado.

Así, con el avance de un frente frío durante la noche del viernes, podrían darse tormentas de intensidad significativa en San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia bonaerense.

LE PUEDE INTERESAR

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

LE PUEDE INTERESAR

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el sábado se espera por el regreso de las precipitaciones, con probabilidades de tormentas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde, pero mejorando en la noche con cielo nublado; junto a temperaturas de entre 13 y 18 grados. 

Para el domingo, cerrando la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 9 y 22 grados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini

Por condiciones climáticas, reprogramaron el “Brazilian Day” de Plaza Moreno
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 26 de septiembre

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año

Los alimentos suben hasta 10% y los comercios pasan del rechazo a la resignación
Deportes
Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense
Policiales
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Makintach se defendió de las acusaciones
Espectáculos
VIDEO. Cordera lo hizo otra vez: “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango
Información General
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla