Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

La primavera en La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones en el cierre de la semana, pero para este sábado en la Región se espera una ciclogénesis rápida, que llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un viernes con cielo ligeramente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto de la jornada..

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 21 de máxima.

Rápida ciclogénesis: sábado lluvioso

En tanto, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, además de la alerta amarilla por vientos en el oeste bonaerense, “se espera una fuerte intensificación del viento noreste entre el jueves y el viernes sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas que pueden superar los 50 km/h.”. Además, el comienzo del fin de semana en la región llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.

“Esta situación, que involucrará la formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie, dejará un comienzo de fin de semana muy inestable en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el retorno de lluvias y tormentas de variada intensidad”, indicó Garavaglia, refiriéndose a la ciclogénesis que se gestaría hacia el sábado.

Así, con el avance de un frente frío durante la noche del viernes, podrían darse tormentas de intensidad significativa en San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia bonaerense.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el sábado se espera por el regreso de las precipitaciones, con probabilidades de tormentas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde, pero mejorando en la noche con cielo nublado; junto a temperaturas de entre 13 y 18 grados.

Para el domingo, cerrando la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 9 y 22 grados.