De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado por en una facultad de la UNLP

Ingenieros y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) culminaron con éxito los trabajos de integración del microsatélite argentino ATENEA. Con este resultado, integrantes del equipo viajaron a Estados Unidos junto a profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para la entrega del desarrollo, que será incorporado a la histórica misión Artemis II de la NASA. El lanzamiento, previsto entre febrero y abril de 2026, permitirá el retorno lunar tripulado tras el programa Apolo de 1972.

El microsatélite ATENEA es un CubeSat de clase 12U, cuyas dimensiones totales son de aproximadamente 30 cm x 20 cm x 20 cm. Tiene como objetivo validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales. Su misión principal consiste en medir y recopilar información de la radiación en órbitas altas; recopilar datos de GNSS para ayudar al diseño de futuras misiones en órbita alta; y validar un enlace de comunicación de largo alcance junto con la evaluación de componentes de uso espacial.

“La participación en este proyecto nos llena de orgullo, ser parte de una misión que significará el retorno de tripulaciones que orbiten la Luna, como lo fue Apolo 8, compuesta por Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, en diciembre de 1968”, expresó el decano de la Facultad de Ingeniería, Marcos Actis.

La misión Artemis II será histórica ya que llevará cuatro astronautas en la nave Orión en un viaje lunar de diez días, partiendo desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos.

Qué se sabe de la misión al espacio

ATENEA es una misión de demostración tecnológica desarrollada en el marco del programa SARE (Sistema de Alta REvisita) de la CONAE, que se enfoca en la producción ágil y de bajo costo de satélites pequeños para observación terrestre y exploración espacial, con participación de diversas instituciones, organizaciones y universidades argentinas.

Desde el inicio del proyecto, integrantes del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, tuvieron a su cargo la ingeniería de sistemas del satélite, parte de la estructura, el control térmico y la fabricación de piezas, especialmente las metálicas. En tanto, integrantes del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), del Departamento de Electrotecnia, estuvieron abocados al desarrollo de tres subsistemas electrónicos clave: el subsistema de comunicaciones, la computadora de a bordo (OBC) y un receptor de GNSS. El desarrollo fue integral, abarcando el diseño, el software y la implementación del hardware, es decir, la construcción de los equipos electrónicos. También participaron en la manufactura de otras partes, cables y subsistemas accesorios.

Recientemente, los ingenieros y estudiantes del CTA y del SENyT realizaron minuciosas tareas de armado e integración del microsatélite en una de las salas limpias de la Facultad de Ingeniería. Finalizadas las acciones llevaron el CubeSat al Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), en la provincia de Córdoba, donde trabajaron colaborativamente con integrantes de VENG S.A, empresa argentina con valorable experiencia en desarrollos tecnológicos aeroespaciales y de la CONAE. “En el CETT se hicieron pruebas y ensayos de vibraciones, radiofrecuencias y ambientales. Salió todo muy bien”, afirmó el ingeniero Joaquín Brohme, coordinador del proyecto por el CTA en relevo de la ingeniera Sonia Botta que se encuentra de licencia por maternidad.

El ingeniero Brohme viajó a Estados Unidos junto a la estudiante e integrante del equipo Aldana Guilera. También forman parte de la comitiva argentina miembros de la CONAE. “Básicamente, lo que vamos a hacer es desembalar el satélite, mostrar su funcionamiento y conectarlo a la cápsula Orión, que es la que va debajo de los astronautas. Allí permanecerá apagado hasta el momento del desacople, con el cohete ya en órbita”, detalló.

Por su parte, Guilera relató que en la NASA también deberán responder las consultas que les realicen los expertos sobre la documentación y los informes elaborados por la Facultad de Ingeniería acerca del desarrollo del microsatélite.

El equipo platense está integrado, además, por Sonia Botta, Ramón López La Valle, Facundo Pasquevich, Frida Alfaro, Gaspar Ramírez, Erick Molina, Agustín Catellani, Julián Crosta, Elián Hanisch, Santiago Rodríguez, Gabriel Vega Leañez, Francisco Núñez y Julián Encinas.

Para la misión Artemis II, la agencia espacial norteamericana realizó una convocatoria internacional a la cual se incorporó la CONAE. Luego la agencia espacial argentina se contactó con el equipo de la UNLP por su experiencia en la construcción del satélite universitario USAT 1, del cual es su evaluadora en dicho proyecto. La complejidad de trabajar con los rigurosos estándares y requisitos de la NASA es un testimonio del alto nivel de la ingeniería y la ciencia que se desarrolla en la UNLP.

"El hermano mayor de USAT 1"

"Para nosotros ATENEA es el hermano mayor de USAT 1, ya que es un escalamiento de este y es un retorno a la colaboración conjunta entre NASA y CONAE, como lo fue con la serie de satélites SAC (Satélites de Aplicaciones Científicas), diseñada y construida en Argentina para la observación de la Tierra. La Facultad de Ingeniería ha participado desde el inicio en estos proyectos con la CONAE desde el desarrollo del SAC-B", destacó Actis, quien además es director del CTA.

"El trabajo realizado desde el SENyT y el CTA, inicialmente durante el primer año con recursos propios, ha culminado con la construcción integra del satélite ATENEA en la Facultad para la CONAE. Como siempre, el Departamento de Ingeniería Aeroespacial y la Facultad han trabajado en todos los proyectos conjuntos entre CONAE y NASA. Por eso, nos llena de orgullo haber sido elegidos nuevamente. Esto se debe a nuestra capacidad y, sobre todo, a nuestros recursos humanos que se renuevan año a año y que hacen cada vez más grande a nuestra Facultad", manifestó Actis.

El decano expresó su reconocimiento “a los jóvenes de hoy y a los de ayer, por mantener bien alta la profesionalidad en estos proyectos. Enorgullecen a nuestra Universidad, siendo pionera en estos temas”.

En relación a este último desarrollo, Actis agradeció al equipo de la Facultad y, en especial, a la ingeniera Sonia Botta. “Siendo alumna de la carrera, Sonia ya quería hacer un satélite y sabemos que este desarrollo es como un hijo para ella. Por eso, ahora es madre de dos hijos: de su beba y del satélite”, manifestó el decano con gran afecto. La máxima autoridad de la Facultad de Ingeniería y director del CTA también agradeció a la CONAE “por confiarnos este desafío conjunto”.

Del proyecto ATENEA también forman parte en la Argentina la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A. Cada institución realizó su aporte para la construcción del CubeSat.

El satélite argentino volará a bordo de la misión Artemis II junto a otros tres CubeSats internacionales y se desplegarán antes del acercamiento lunar. Además de la CONAE, de Argentina, participan del proyecto la Agencia Espacial de Alemania (DLR), la Agencia Aeroespacial de Corea del Sur (KASA) y la Agencia Espacial Saudí (SSA).