La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó, tras el escrutinio definitivo que se realizó en La Plata, los resultados y en base a eso quienes serán los legisladores y concejales que asumirán en diciembre próximo en cada municipio y sección electoral.
En el caso de los concejales de La Plata, asumirán siete (7) ediles por el lado de Fuerza Patria. Al primer candidato a concejal y secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, le siguen Romina Santana, dirigenta del sindicato de Empleados de Comercio de La Plata. Dentro del oficialismo, completarán la nómina de siete concejales que ingresarán al recinto: el vicepresidente del Concejo, Juan Manuel Granillo Fernández, del espacio de Tolosa Paz; Josefina Bolis, prosecretaria de Medios y Publicaciones de la UNLP, de La Cámpora; Raúl Omar Recavarren, del Frente Renovador de Sergio Massa y ligado a instituciones de Villa Elvira; Sol Maluendez, actual directora de Juventudes del Municipio e integrante de la Corriente Néstor Kirchner, espacio que conduce el secretario de Gobierno de la Comuna, Guillermo Cara; y Pablo Poggio, quien milita en la agrupación del funcionario peronista Guillermo Escudero.
Las cinco bancas de concejales de LLA en La Plata las ocuparán: Juan Pablo Allan, actual director ejecutivo de Registro Nacional de Armas (RENAR) dependiente del Ministerio de Seguridad y hombre cercano a quien encabeza la cartera, Patricia Bullrich; la libertaria Sabrina Morales; Gastón Manuel Álvarez, jefe de la seccional céntrica platense del PAMI, específicamente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP); Nadia Soledad Pedernera, parlamentaria en el Mercosur por LLA; y el asesor empresarial Iván Gabriel Zanetto.
En el caso de la Legislatura, por la Octava Sección (Sección Capital - La Plata) Fuerza Patria renueva las bancas de Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan “Tachu” Malpeli.
Por el lado de La Libertad Avanza, asumirán en la Legislatura Francisco Adorni, hermnano del vocero presidencial; Julieta Quintero del PRO y ligada al diputado nacional Diego Santilli; Juan Osaba, coordinador político de LLA en la Ciudad cercano a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
