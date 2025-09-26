Estudiantes vs Flamengo.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha en Copa Libertadores

Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Andrés Benitez Nella
abenitez@eldia.com
Gastón Benedetti (7)
El lateral surgido de las inferiores jugó un partido completo. Metió, corrió y jugó al fútbol, generando mucho despliegue en toda la banda. Marcó un golazo al cierre del primer tiempo, para poner en serie al Pincha. Convirtió otro gol que estuvo en offside y tuvo la mala fortuna de que le atajen su penal en la serie. Sin embargo, estuvo a la altura
No hubo puntos bajos más allá de la eliminación (-)
Si bien hubo jugadores que se destacaron sobre otros, hubo niveles parejos en un encuentro en el que el Pincha estuvo a la altura y en el que lo perdió en la serie de penales
Piero Maza estuvo a la altura de lo que se puso en juego (6)
El árbitro chileno fue correcto en la toma de decisiones y sacó las amarillas justas. Después se amparó en el VAR en el gol anulado a Benedetti, pero no entró en grandes polémicas.
FERNANDO MUSLERA (6)
Muy seguro, más allá de una salida fallida en el primer tiempo. Sacó una pelota clara de gol en el primer tiempo.
ROMÁN GÓMEZ (7)
Fue guapo y controló las subidas de Lino con firmeza y quites. Estuvo muy atento y después tuvo buenas subidas.
SANTIAGO NÚÑEZ (7)
Un mariscal. Muy seguro en la marca y en el juego aéreo. Cortó un contragolpe peligroso en el primer tiempo, que fue clave.
FACUNDO RODRÍGUEZ (7)
Correcto. Salvó una chance clara, evitando que la pelota entre con una barrida en la línea. Después mostró mucha personalidad e inteligencia.
GASTÓN BENEDETTI (7)
Fue muy seguro en la banda y controló a Plata. Corrió, metió y jugó. Marcó un golazo para ponj
CRISTIAN MEDINA (5)
Tuvo buena movilidad, pero después le costó conectarse con el equipo. No estuvo preciso con la pelota.
SANTIAGO ASCACIBAR (5)
Metió más de lo que jugó. Tuvo coraje, pero no estuvo fino con la pelota. Por momentos, le costó conectarse en la elaboración. Erró el último penal.
MIKEL AMONDARAIN (6)
Muy prolijo y sereno. Robó muy bien la pelota en varios tramos y después se las dio limpia a sus compañeros.
SANTIAGO ARZAMENDIA (6)
Más adelantado, se mostró muy activo y con mucho despliegue defensivo. Le faltó estar más fino en los centros, pero hizo mucho desgaste.
TIAGO PALACIOS (6)
Muy rápido y desequilibrante, con buenos pases filtrados. Le dio otra frescura al ataque, en uno de sus mejores partidos del último tiempo. Sintió el desgaste en el complemento.
GUIDO CARRILLO (5)
Las peleó todas, tanto de arriba como de abajo. Le bajó la pelota limpia a Benedetti, para el gol.
Ingresaron
EDWUIN CETRÉ (5)
Entrí picante, provocando desbordes por la banda izquierda. Tuvo una chance clara.
ALEXIS CASTRO (5)
Entró con ganas y corrió, pero le faltó estar más fino con la pelota.
FABRICIO PÉREZ (-)
Jugó pocos minutos para ser evaluado.
JOSÉ SOSA (-)
Entró para patear los penales.
LUCAS ALARIO (-)
Entró para patear los penales.
Promedio
5,20
