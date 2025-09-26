Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Estudiantes vs Flamengo.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha en Copa Libertadores

Estudiantes vs Flamengo.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha en Copa Libertadores
26 de Septiembre de 2025 | 03:06
Edición impresa

Andrés Benitez Nella

abenitez@eldia.com

Gastón Benedetti (7)

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La esposa de Domínguez, como una hincha más

LE PUEDE INTERESAR

Crisis en Gimnasia: ¿peligra la práctica por el reclamo de Utedyc?

El lateral surgido de las inferiores jugó un partido completo. Metió, corrió y jugó al fútbol, generando mucho despliegue en toda la banda. Marcó un golazo al cierre del primer tiempo, para poner en serie al Pincha. Convirtió otro gol que estuvo en offside y tuvo la mala fortuna de que le atajen su penal en la serie. Sin embargo, estuvo a la altura

 

No hubo puntos bajos más allá de la eliminación (-)

 

Si bien hubo jugadores que se destacaron sobre otros, hubo niveles parejos en un encuentro en el que el Pincha estuvo a la altura y en el que lo perdió en la serie de penales

 

Piero Maza estuvo a la altura de lo que se puso en juego (6)

 

El árbitro chileno fue correcto en la toma de decisiones y sacó las amarillas justas. Después se amparó en el VAR en el gol anulado a Benedetti, pero no entró en grandes polémicas.

 

FERNANDO MUSLERA (6)

Muy seguro, más allá de una salida fallida en el primer tiempo. Sacó una pelota clara de gol en el primer tiempo. 

 

ROMÁN GÓMEZ (7)

Fue guapo y controló las subidas de Lino con firmeza y quites. Estuvo muy atento y después tuvo buenas subidas.  

 

SANTIAGO NÚÑEZ (7)

Un mariscal. Muy seguro en la marca y en el juego aéreo. Cortó un contragolpe peligroso en el primer tiempo, que fue clave. 

 

FACUNDO RODRÍGUEZ (7)

Correcto. Salvó una chance clara, evitando que la pelota entre con una barrida en la línea. Después mostró mucha personalidad e inteligencia. 

 

GASTÓN BENEDETTI (7)

Fue muy seguro en la banda y controló a Plata. Corrió, metió y jugó. Marcó un golazo para ponj

 

CRISTIAN MEDINA (5)

Tuvo buena movilidad, pero después le costó conectarse con el equipo. No estuvo preciso con la pelota. 

 

SANTIAGO ASCACIBAR (5)

Metió más de lo que jugó. Tuvo coraje, pero no estuvo fino con la pelota. Por momentos, le costó conectarse en la elaboración. Erró el último penal. 

 

MIKEL AMONDARAIN (6)

Muy prolijo y sereno. Robó muy bien la pelota en varios tramos y después se las dio limpia a sus compañeros. 

 

SANTIAGO ARZAMENDIA (6)

Más adelantado, se mostró muy activo y con mucho despliegue defensivo. Le faltó estar más fino en los centros, pero hizo mucho desgaste. 

 

TIAGO PALACIOS (6)

Muy rápido y desequilibrante, con buenos pases filtrados. Le dio otra frescura al ataque, en uno de sus mejores partidos del último tiempo. Sintió el desgaste en el complemento. 

 

GUIDO CARRILLO (5)

Las peleó todas, tanto de arriba como de abajo. Le bajó la pelota limpia a Benedetti, para el gol.

Ingresaron

 

 

EDWUIN CETRÉ (5)

Entrí picante, provocando desbordes por la banda izquierda. Tuvo una chance clara. 

 

ALEXIS CASTRO (5)

Entró con ganas y corrió, pero le faltó estar más fino con la pelota. 

 

FABRICIO PÉREZ (-)

Jugó pocos minutos para ser evaluado. 

 

JOSÉ SOSA (-)

Entró para patear los penales.

 

LUCAS ALARIO (-)

Entró para patear los penales.

 

Promedio

5,20

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Últimas noticias de Deportes

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
La Ciudad
Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
Día del Empleado de Comercio: se celebra hoy pero... ¿cuándo es feriado?
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 26 de septiembre
Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Policiales
Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Los detenidos por el triple crimen pasaron la noche en La Plata: ¿cómo es la cárcel por dentro?
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
Política y Economía
Cañuelas: la intendenta Fassi firmó un convenio con el procurador Conte-Grand
Tandil: alumnos presentaron proyecto de seguridad en el Concejo Deliberante
Tandil: referentes agropecuarios cuestionaron la suspensión de retenciones
La Provincia enciende alarmas: dice que el país entró en recesión y advirtió sobre el impacto en familias y empleo
Los salarios aumentaron 2,5% en julio, con mayor incidencia del sector no registrado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla