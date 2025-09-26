Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
Reactivan una medida del cepo: quienes compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
VIDEO. Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”
Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos
Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta
Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV
Más detalles de la dura denuncia de Valentino, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia..."
Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda
Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 26 de septiembre
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El primer ministro israelí rechazó la creación de un Estado palestino. Lo consideró un “suicidio nacional” y prometió seguir la ofensiva. Trump habla de un acuerdo para frenar el conflicto
Escuchar esta nota
El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que aceptar la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”, en un discurso ante la ONU boicoteado por gran parte de los delegados.
“Creo que tenemos un acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza, declaró por su parte en Washington el presidente Donald Trump.
En un mensaje dramático pronunciado en hebreo e inglés, Netanyahu se dirigió directamente a los rehenes retenidos por el grupo armado islamista Hamás, tras anunciar que las fuerzas israelíes habían instalado altavoces en Gaza para retransmitir en directo su intervención.
“No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa”, dijo Netanyahu, que acusó a la comunidad internacional de permitir “mentiras antisemitas”.
Israel quedó un poco más aislado esta semana con el reconocimiento de un Estado de Palestina por parte de países como Francia, Canadá, el Reino Unido, Australia y Portugal.
Al menos 151 de los 193 miembros de la ONU ya han dado ese paso, más simbólico que efectivo.
LE PUEDE INTERESAR
Sarkozy a prisión: por financiación ilegal de su campaña en 2007
LE PUEDE INTERESAR
La ONU investiga las denuncias de Trump por “triple sabotaje”
El gran auditorio de la ONU se vació en gran parte cuando Netanyahu subió al estrado. Otros delegados y público presente aplaudían y vitoreaban al primer ministro, entre llamados al orden de la presidencia de la Asamblea.
Con rostro tenso, Netanyahu exhibió pancartas para mostrar cómo Israel ha deshecho lo que calificó de “eje del mal” liderado por Irán en el último año, con ataques contra las instalaciones nucleares del régimen de Teherán, asesinatos de líderes de Hezbolá o Hamás y ataques aéreos en Yemen.
Aseguró que su país ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” de Hamás y que busca “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.
Su discurso fue interrumpido esporádicamente por gritos en la audiencia.
Aceptar un estado palestino sería un “suicidio nacional”, entre otras cosas porque la Autoridad Palestina es “corrupta hasta la médula” y miente cuando asegura que quiere convivir pacíficamente con Israel, aseguró Netanyahu.
Previamente, el veterano jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, había dicho ante esa misma Asamblea que “Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en la gobernanza” de un futuro estado.
“Hamás y otras facciones tendrán que entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina” aseguró Abás, que intervino mediante un videomensaje porque Estados Unidos le negó la visa para viajar a Nueva York.
Netanyahu acusó en especial a los países europeos de aceptar “la propaganda de Hamás” cuando presionan a Israel para que establezca un alto el fuego y negocie el rescate de los rehenes, vivos o muertos, en Gaza.
“Tomen por ejemplo las acusaciones falsas de genocidio: Israel es acusado de atacar a civiles, pero nada es menos cierto”, aseguró.
El primer ministro israelí, al frente de una difícil coalición gubernamental, no aludió sin embargo al otro frente diplomático y militar de su país, en Cisjordania.
Netanyahu ha declarado repetidas veces que su gobierno planea ampliar la colonización judía en ese territorio.
“No lo permitiré”, declaró la víspera Trump cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Israel anexione Cisjordania, como exigen los ministros israelíes de extrema derecha del gabinete Netanyahu.
“Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró.
Trump volvió a liderar las negociaciones esta semana aprovechando la cita anual de la ONU en Nueva York, donde se reunió con países de la región para calmar ánimos, tras el ataque aéreo sin precedentes de Israel en Catar, destinado a acabar con la cúpula de Hamás.
Según una fuente diplomática familiarizada con la reunión celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU, Trump presentó un plan de 21 puntos a los países árabes.
Entre ellos un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos, una retirada israelí del enclave, así como un futuro gobierno de Gaza sin Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.
El ejército israelí ha protagonizado una ofensiva que dejó hasta el momento más de 65.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.
En las afueras de la ONU, un grupo de manifestantes recibió con pancartas y gritos la llegada de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional desde finales de 2024 por crímenes de guerra y contra la humanidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí