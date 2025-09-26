Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”

El primer ministro israelí rechazó la creación de un Estado palestino. Lo consideró un “suicidio nacional” y prometió seguir la ofensiva. Trump habla de un acuerdo para frenar el conflicto

Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”
26 de Septiembre de 2025 | 15:48

Escuchar esta nota

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que aceptar la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”, en un discurso ante la ONU boicoteado por gran parte de los delegados.

“Creo que tenemos un acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza, declaró por su parte en Washington el presidente Donald Trump.

En un mensaje dramático pronunciado en hebreo e inglés, Netanyahu se dirigió directamente a los rehenes retenidos por el grupo armado islamista Hamás, tras anunciar que las fuerzas israelíes habían instalado altavoces en Gaza para retransmitir en directo su intervención.

“No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa”, dijo Netanyahu, que acusó a la comunidad internacional de permitir “mentiras antisemitas”.

Israel quedó un poco más aislado esta semana con el reconocimiento de un Estado de Palestina por parte de países como Francia, Canadá, el Reino Unido, Australia y Portugal.

Al menos 151 de los 193 miembros de la ONU ya han dado ese paso, más simbólico que efectivo.

Fuerte rechazo

El gran auditorio de la ONU se vació en gran parte cuando Netanyahu subió al estrado. Otros delegados y público presente aplaudían y vitoreaban al primer ministro, entre llamados al orden de la presidencia de la Asamblea.

Con rostro tenso, Netanyahu exhibió pancartas para mostrar cómo Israel ha deshecho lo que calificó de “eje del mal” liderado por Irán en el último año, con ataques contra las instalaciones nucleares del régimen de Teherán, asesinatos de líderes de Hezbolá o Hamás y ataques aéreos en Yemen.

Aseguró que su país ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” de Hamás y que busca “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

Su discurso fue interrumpido esporádicamente por gritos en la audiencia.

Aceptar un estado palestino sería un “suicidio nacional”, entre otras cosas porque la Autoridad Palestina es “corrupta hasta la médula” y miente cuando asegura que quiere convivir pacíficamente con Israel, aseguró Netanyahu.

Previamente, el veterano jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, había dicho ante esa misma Asamblea que “Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en la gobernanza” de un futuro estado.

“Hamás y otras facciones tendrán que entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina” aseguró Abás, que intervino mediante un videomensaje porque Estados Unidos le negó la visa para viajar a Nueva York.

“No lo permitiré”

Netanyahu acusó en especial a los países europeos de aceptar “la propaganda de Hamás” cuando presionan a Israel para que establezca un alto el fuego y negocie el rescate de los rehenes, vivos o muertos, en Gaza.

“Tomen por ejemplo las acusaciones falsas de genocidio: Israel es acusado de atacar a civiles, pero nada es menos cierto”, aseguró.

El primer ministro israelí, al frente de una difícil coalición gubernamental, no aludió sin embargo al otro frente diplomático y militar de su país, en Cisjordania.

Netanyahu ha declarado repetidas veces que su gobierno planea ampliar la colonización judía en ese territorio.

“No lo permitiré”, declaró la víspera Trump cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Israel anexione Cisjordania, como exigen los ministros israelíes de extrema derecha del gabinete Netanyahu.

“Creo que tenemos un acuerdo”

“Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró.

Trump volvió a liderar las negociaciones esta semana aprovechando la cita anual de la ONU en Nueva York, donde se reunió con países de la región para calmar ánimos, tras el ataque aéreo sin precedentes de Israel en Catar, destinado a acabar con la cúpula de Hamás.

Según una fuente diplomática familiarizada con la reunión celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU, Trump presentó un plan de 21 puntos a los países árabes.

Entre ellos un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos, una retirada israelí del enclave, así como un futuro gobierno de Gaza sin Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

El ejército israelí ha protagonizado una ofensiva que dejó hasta el momento más de 65.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.

En las afueras de la ONU, un grupo de manifestantes recibió con pancartas y gritos la llegada de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional desde finales de 2024 por crímenes de guerra y contra la humanidad.

 

