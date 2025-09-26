FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia

26 de Septiembre de 2025 | 16:44

La FIFA sorprendió al mundo del fútbol con una decisión tajante: suspender por 12 meses a siete futbolistas por la falsificación de documentos, en el marco del proceso para representar a la selección de Malasia. Entre los sancionados figuran tres argentinos: Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, que jugó en Gimnasia en 2021.

¿Qué dice el fallo y la base de la sanción?

Según el comunicado oficial difundido por la entidad, la medida responde al incumplimiento del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, que penaliza la falsificación o utilización de documentos falsos en actividades relacionadas con el fútbol.

El proceso investigativo se inició luego de que la Federación Malasia de Fútbol (FMF) presentara una consulta a la FIFA acerca de los criterios de convocatoria. Durante ese trámite, se detectó que se habría manipulado documentación para permitir que los futbolistas en cuestión fueran alineados con el seleccionado malasio.

El fallo impone:

Inhabilitación deportiva de 12 meses para participar en cualquier actividad futbolística profesional.

Una multa individual para cada jugador implicado.

Multa para la FMF por parte de la FIFA: 350.000 francos suizos.

La Federación de Malasia adelantó que apelará la resolución, argumentando que tanto los jugadores como la entidad actuaron “de buena fe” y con transparencia durante la gestión de la documentación.

Quiénes son los sancionados y su situación deportiva

De los siete jugadores, los argentinos más destacados son:

Imanol Machuca: actualmente en Vélez (cedido desde Fortaleza, Brasil).

Facundo Garcés: defensor central que milita en el club Alavés de España.

Rodrigo Holgado: delantero que juega en América de Cali (Colombia).



Además, la sanción incluye a otros futbolistas: Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão, Jon Irazábal e Hector Hevel Serrano.

En el partido clave del 10 de junio de 2025, los siete participantes actuaron para Malasia frente a Vietnam en la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática.

Reacciones y consecuencias

La sanción generó un impacto global inmediato, con repercusiones en clubes, hinchas y en el mundo de la selección.

Posibles consecuencias:

Los clubes donde juegan los sancionados deberán ajustar sus plantillas: no podrán contar con esos jugadores durante un año.

Las trayectorias individuales podrían resentirse: más allá del castigo formal, la marca de estar sancionado por falsificación puede afectar futuras transferencias y negociaciones.

La apelación de la Federación Malasia será un capítulo clave. Si logra revertir la sanción, podría reducir las penas o modificar responsabilidades.

Este caso abre un debate sobre el control documental en procesos de nacionalización deportiva, naturalización y convocatorias internacionales, sobre todo en países que reclutan jugadores con herencias asiáticas o conexiones legales flexibles.