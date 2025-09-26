Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |La inquebrantable valentía inhibió cualquier atisbo de reproche para el León

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Su hambre de gloria lo hizo genuino vencedor durante el tiempo regular. Benedetti jugó bárbaro y no mereció el castigo de fallar su disparo

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Santiago Núñez, en enorme tarea en la faceta defensiva, se anticipa y cierra ante el delantero Pedro /AFP

26 de Septiembre de 2025 | 03:27
Edición impresa

@firmamendinueta

La derrota final no describe ni califica lo hecho por el equipo que jugó exactamente como su gente esperaba. No puede haber reproches para quienes forzaron la definición desde el p unto del penal, luego de haber jugado con el coraje y la ambición que le demandaba su rica historia.

Flamengo volvió a su tierra con el premio mayor. Estudiantes, en cambio, se quedó con la conciencia tranquila por la el esfuerzo realizado.

Ese rasgo inconfundible de querer siempre un poco más, de empujar los límites en lugar de aceptarlos mansamente, y de permitirse soñar con la gloria, anoche lo ayudaron para jugar un partido tan serio como valiente. Sólo la impericia en el capítulo extra, el más estresante que depara el fútbol, le impidieron coronar la historia. Pasarán los años y la memoria colectiva de la institución elegirá términos elogiosos para recordar lo hecho por un equipo que, pese a la tristeza innegable, se retiró del campo escuchando merecidos aplausos. El Pincha estuvo, sin dudas, a la altura de las circunstancias.

Perder nunca es grato para el que compite, pero hay derrotas y derrotas. La sufrida por Estudiantes anoche no lo daña, sólo lo baña en un dolor que pasará.

EL ZURDAZO FUERTE DE bENEDETTI LE ENTREGÓ AL lEÓN LO QUE QUERÍA

El primer tiempo tuvo los condimentos indispensables para entregarle a la multitud picos de temor y de ilusión durante un trámite bastante equilibrado.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia

LE PUEDE INTERESAR

Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25

Estudiantes estaba jugando con determinación e inteligencia, pero Flamengo, mediante apariciones talentosas, le generó tres sustos mayúsculos, con una salvada decisiva de Facundo Rodríguez y un remate de Saúl Ñíguez en la base del palo derecho de Muslera. En ese contexto, cuando la mayoría pensaba que se iban a ir al descanso con la chapa del cero a cero, llegó el zurdazo fortísimo de Gastón Benedetti que Agustín Rossi apenas pudo ver. Parado donde debía estar, el ex arquero albirrojo levantó sus brazos, pero en nada logró desviar la trayectoria goleadora. Esa explosión anímica a segundos del pitazo final dejó la mesa servida para el banquete del complemento.

resultado al margen, la labor del Pincha sólo generó elogios

Hoy se hablará del partidazo de Santiago Núñez, un auténtico León que entregó su esfuerzo máximo. También, del penal que falló Benedetti, aunque sin olvidar que jugó con clase y distinción. El gol que le anularon (correctamente por off side) fue una obra de arte como para incluir en un manual de definición mano a mano.

Palacios recuperó buena parte de su protagonismo, Medina fue útil hasta que se cansó, Carrillo ratificó su vital importancia y Román Gómez se ganó el corazón de los hinchas marcando con criterio y pasando al ataque sin miedo a perder la pelota.

Ascacibar no jugó bien y el Vasquito también tuvo una noche opaca. Lo más valioso de quien se quedó con las manos vacías fue su espíritu colectivo inquebrantable.

El balance de esta participación en el torneo más importante del continente otorga un saldo netamente positivo. Estudiantes quedó muy cerca de la semifinal porque logró equipararse con un rival superior.

Los aplausos del final no fueron de compromiso. La gente se expresó así porque en todo momento sintió que valió la pena cada esfuerzo realizado para estar allí.

En el minuto 16 del primer capítulo fue notable el cierre de Facundo Rodríguez para salvar su arco

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad

Uno por uno

El verdadero triángulo de hierro: Messi, Milei y Trump

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia

Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25

Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense
Policiales
VIDEO. La marca de la venganza narco: el horror fue transmitido en vivo en redes
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Makintach se defendió de las acusaciones
La Ciudad
El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Alimentos: subas de hasta 10%: comercios, del rechazo a la resignación
Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad
Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Espectáculos
VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango
Política y Economía
La pobreza en la Región: bajó, pero supera al promedio país
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
Dólares en el tobogán, en un mercado que festeja
VIDEO. Polémica en el Concejo local en el marco del triple crimen de Varela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla