Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?

¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió este viernes a mediodía el alta médica y ahora se espera saber si dirigirá al equipo en el partido con Defensa y Justicia, mañana a las 19 en Florencio Varela.
Boca buscará ser líder del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando visite este sábado a Defensa y Justicia por la décima fecha.
El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19 horas, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.
El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado domingo en condición de local, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El “Xeneize” ganaba por dos goles de ventaja cómodamente pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final y Boca perdió la chance de ser líder de su zona.
Para este partido ante el "Halcón", el director técnico mantiene una única duda en el once inicial y será el reemplazante del mediocampista chileno Carlos Palacios que sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y se perderá este encuentro.
Su lugar se lo disputan su compatriota Williams Alarcón y Alan Velasco. En cuanto al resto del equipo, será el mismo que empató ante Central Córdoba.
Por su parte, el equipo de Mariano Soso viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.
Para este encuentro ante Boca, el ex entrenador de Newell´s Old Boys de Rosario repetirá el mismo once que perdió ante el "Pincha".
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Décima fecha
Defensa y Justicia - Boca Juniors
Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela, Buenos Aires.
Árbitro: Jorge Baliño.
VAR: Salome Di Iorio
Horario: 19
TV: TNT Sports
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.
