Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Alegría en Boca

Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?

Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?
26 de Septiembre de 2025 | 13:36

Escuchar esta nota

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió este viernes a mediodía el alta médica y ahora se espera saber si dirigirá al equipo en el partido con Defensa y Justicia, mañana a las 19 en Florencio Varela.
 
Boca buscará ser líder del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando visite este sábado a Defensa y Justicia por la décima fecha.

El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19 horas, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado domingo en condición de local, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El “Xeneize” ganaba por dos goles de ventaja cómodamente pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final y Boca perdió la chance de ser líder de su zona.

Para este partido ante el "Halcón", el director técnico mantiene una única duda en el once inicial y será el reemplazante del mediocampista chileno Carlos Palacios que sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y se perderá este encuentro.

Su lugar se lo disputan su compatriota Williams Alarcón y Alan Velasco. En cuanto al resto del equipo, será el mismo que empató ante Central Córdoba.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.

LE PUEDE INTERESAR

Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Para este encuentro ante Boca, el ex entrenador de Newell´s Old Boys de Rosario repetirá el mismo once que perdió ante el "Pincha".

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Décima fecha

Defensa y Justicia - Boca Juniors

Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela, Buenos Aires.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Salome Di Iorio

Horario: 19          

TV: TNT Sports

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Últimas noticias de Deportes

Con el platense Cinti, Los Pumas buscarán dar otro golpe en la mesa ante Sudáfrica: horario y TV

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
Policiales
Triple crimen en Florencio Varela: último adiós a Morena, Lara y Brenda
¿Quién administra el narcotráfico en la Provincia y la Capital Federal? Pequeño J y la "trampa organizada" detrás del triple femicidio
Una joven fue baleada en City Bell y buscan al atacante
Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año
Un motociclista terminó abajo de un TALP en otro accidente ocurrido en La Plata
La Ciudad
El drama de una familia sin luz desde el jueves en Barrio Norte: "Necesita nebulizarse" 
Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave
De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Relojes de La Plata que son joyas únicas en el mundo ¿en su hora final?
Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses
Espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
Política y Economía
Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas
Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Remates ganaderos en Cañuelas: valores firmes en la Semana Angus de Primavera
Ramallo debate una ordenanza para ordenar el uso de contenedores de residuos
Pavimentan un tramo clave de la Ruta del Cereal en el interior bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla