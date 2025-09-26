Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara

Los carpinchos, y sobre todo desde los revuelos en Nordelta, se han vuelto el roedor predilecto para fotos, redes sociales y también polémicas.

En las últimas horas se viralizó una foto de un adolescente abrazado a un carpincho en Punta Lara, tal como si fuera una mascota.

En las publicaciones, los vecinos de la zona no se sorprendieron y dieron detalles: "Lo bautizamos Poroto" y que "hace meses que anda en la zona y se mete en patios de casas. La gente lo aprecia", comentó una vecina.

En nuestra Región, los carpinchos se los encuentra en Punta Lara, y los humedales de Magdalena y Punta Indio. “Si no son atacados, no son agresivos”, dicen científicos consultados sobre estos grandes roedores.