Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara

Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara
26 de Septiembre de 2025 | 18:46

Escuchar esta nota

Los carpinchos, y sobre todo desde los revuelos en Nordelta, se han vuelto el roedor predilecto para fotos, redes sociales y también polémicas.

En las últimas horas se viralizó una foto de un adolescente abrazado a un carpincho en Punta Lara, tal como si fuera una mascota.

En las publicaciones, los vecinos de la zona no se sorprendieron y dieron detalles: "Lo bautizamos Poroto" y que "hace meses que anda en la zona y se mete en patios de casas. La gente lo aprecia", comentó una vecina.

En nuestra Región, los carpinchos se los encuentra en Punta Lara, y los humedales de Magdalena y Punta Indio. “Si no son atacados, no son agresivos”, dicen científicos consultados sobre estos grandes roedores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino

Se conoció el cronograma de pagos de haberes de septiembre para los estatales bonaerenses

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Últimas noticias de La Ciudad

De la UNLP a la NASA: un satélite creado por ingenieros de La Plata sobrevolará la Luna

Comenzaron las obras en la Casa del Niño Paulo VI en Tolosa

VIDEO. Los empleados de comercio de La Plata en el mundo de las ventas online: resistir y proyectar, la clave

De La Plata al espacio: la misión del satélite Atenea que sobrevolará La Luna y fue creado en la UNLP
Deportes
En el quirófano: así presentó el Lobo la camiseta en homenaje a Favaloro
FIFA suspendió por un año a varios futbolistas, entre ellos un ex Gimnasia
Conflicto de Gimnasia con Utedyc: qué pasará con el entrenamiento y la concentración
Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
Miguel Russo recibió el alta médica: ¿va a Florencio Varela?
Policiales
Condenaron al hermano del jugador de Boca Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar
Escándalo en HLB Pharma: videos muestran a Furfaro ordenando destruir pruebas del fentanilo contaminado
Balearon a una joven de 22 años en City Bell: buscan al agresor
Se agarraron a piñas en pleno centro de La Plata: reventaron la vidriera de un comercio
Triple femicidio: la Iglesia pide "un acto de valentía" para frenar "la plaga del narcotráfico"
Espectáculos
¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos
Maxi López blanqueó la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es muy copado, nos recibió en su casa"
La reacción de Antonella, la hija mayor de Natacha, por la grave denuncia de su hermano Valentino
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Información General
Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda
Se supo: develan el misterio de la "bestia peluda" que cayó desde el cielo en suelo argentino
Uno de cada 10 femicidios en Argentina es a causa del narcotráfico: ya van 15 en el año
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla