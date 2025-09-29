Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Marcas y Tendencias

Últimos días!!! Martes y Miércoles 50% + 10% descuento en Baobab

ESPACIO PATROCINADO 

Últimos días!!! Martes y Miércoles 50% + 10% descuento en Baobab
29 de Septiembre de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

 

Los clientes de Baobab tienen este martes 30 de septiembre y el miércoles 1º de octubre una super promoción imbatible. 

La promoción es de indumentaria exhibida en el salón de ventas y se aplica de la siguiente manera: 

• 50% de descuento de su precio de lista y se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de cualquier banco.

• O si pagas con tarjeta de débito de cualquier banco, obtendrás un 50% de descuento sobre el precio de lista, más un 10% adicional.

¡Esta liquidación es SIN CAMBIO!

Nuestra selección incluye una gran variedad de ropa deportiva, prendas térmicas, de polar y micropolar, así como camperas de abrigo de pluma e impermeables, y pantalones adecuados para diversas actividades.

En esta ocasión, el salón contará con una amplia exhibición de indumentaria, permitiendo a los visitantes probarse y adquirir las prendas directamente.

No habrá posibilidad de cambio. La venta es ideal para probarse en el salón y, una vez realizada la compra, esta será la única ocasión sin opción a cambio.

El horario de atención es martes y miércoles de 9 a 19 hs corrido. Hoy, lunes 29, permanecerá cerrado debido al feriado por el Día del Empleado de Comercio.

Es una excelente oportunidad para prepararse para el verano o, simplemente, para aprovechar un descuento tan significativo en una prenda versátil para cualquier época del año.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde

El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei

Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos

Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”

Otro paso hacia el cepo: limitan la compra de dólares

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla