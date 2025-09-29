Últimos días!!! Martes y Miércoles 50% + 10% descuento en Baobab

Los clientes de Baobab tienen este martes 30 de septiembre y el miércoles 1º de octubre una super promoción imbatible.

La promoción es de indumentaria exhibida en el salón de ventas y se aplica de la siguiente manera:

• 50% de descuento de su precio de lista y se puede abonar en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de cualquier banco.

• O si pagas con tarjeta de débito de cualquier banco, obtendrás un 50% de descuento sobre el precio de lista, más un 10% adicional.

¡Esta liquidación es SIN CAMBIO!

Nuestra selección incluye una gran variedad de ropa deportiva, prendas térmicas, de polar y micropolar, así como camperas de abrigo de pluma e impermeables, y pantalones adecuados para diversas actividades.

En esta ocasión, el salón contará con una amplia exhibición de indumentaria, permitiendo a los visitantes probarse y adquirir las prendas directamente.

No habrá posibilidad de cambio. La venta es ideal para probarse en el salón y, una vez realizada la compra, esta será la única ocasión sin opción a cambio.

El horario de atención es martes y miércoles de 9 a 19 hs corrido. Hoy, lunes 29, permanecerá cerrado debido al feriado por el Día del Empleado de Comercio.