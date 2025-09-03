Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia

Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
Tras conseguir su mejor puesto, en el Gran Premio de Países Bajos, desde que llegó a Alpine, el argentino Franco Colapinto no formará parte de la primer práctica libre en Italia.
El pilarense llega de remontar desde el decimosexto puesto hasta finalizar undécimo, quedando a tan solo 0.448 milésimas de ingresar en la zona de puntos.
Su actuación en Zandvoort le valió elogios, pero también dejó un sabor amargo, ya que Colapinto apuntó contra la estrategia de su escudería y contra su compañero Pierre Gasly, quién le quitó muchos segundos al no dejarlo pasar.
“Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy. Siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho”, había declarado el argentino..
En la previa al Gran Premio de Italia, Alpine confirmó que Colapinto no participará de la FP1 en Monza, ya que su auto será ocupado por Paul Aron, piloto reserva de la escudería. Será la primera vez que el estonio maneje el A525 en un Gran Premio oficial, luego de haber sumado experiencia en sesiones previas con Sauber.
Para Colapinto, la actividad comenzará recién en la FP2 del viernes, con lo cual tendrá menos tiempo de preparación en un circuito tan exigente como el italiano.
LE PUEDE INTERESAR
Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva
Esta decisión se debe a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los equipos a otorgar al menos dos prácticas libres por temporada a pilotos rookies.
En el caso de Alpine, ya habían cumplido con una sesión con Hirakawa en lugar de Jack Doohan en Suzuka y ahora era el turno de liberar el asiento de Colapinto, aunque aún restan dos oportunidades más en el auto de Gasly para completar la reglamentación.
El pilarense se enfrentará a una nueva carrera, en donde volverá a tratar de sumar puntos, el domingo a las 10 (hora argentina) en el marco del Gran Premio de Italia.
