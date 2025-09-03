Benjamín Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League

El delantero platense Benjamín Domínguez, que el día 19 de septiembre cumplirá 22, quedó afuera de la nómina del Bologna para disputar la fase regular de la Europa League, en lo que será su segunda temporada consecutiva sin poder participar de competencias internacionales.

El extremo de 21 años había llegado al club italiano hace un año, desde Gimnasia, y tuvo una primera campaña con protagonismo: 24 partidos jugados sobre 38 en la Serie A, tres goles convertidos y una participación clave en la conquista de la Coppa Italia, donde también marcó un tanto. Sin embargo, su rendimiento no le alcanzó para ganarse un lugar en la lista de Champions pasada ni en esta Europa.

En esta nueva temporada, Domínguez apenas suma dos apariciones como suplente. Aun así, su nombre estuvo en el radar del mercado: Roma intentó ficharlo con una oferta de 10 millones de euros, pero Bologna la rechazó y lo tasó en 30 millones, una cifra que refleja la proyección que el club le asigna pese a su falta de minutos.

Junto a Domínguez, también quedaron fuera de la convocatoria Ciro Immobile -lesionado-, Ibrahim Sulemana y Lorenzo De Silvestri. La decisión no se debió solamente a cuestiones deportivas: Bologna no pudo cumplir con las estrictas regulaciones de la UEFA en relación a la inscripción de plantillas.

¿Qué normativas tiene la UEFA?

Las normas del organismo europeo establecen que los equipos no pueden registrar más de 25 jugadores en la Lista A, con la obligación de reservar ocho cupos para “jugadores formados localmente”. Ante la imposibilidad de completar ese requisito, el Bologna debió reducir su nómina y recortar opciones.

"Ningún club podrá tener más de 25 jugadores en la Lista A durante la temporada. Como mínimo, ocho de esas 25 plazas están reservadas exclusivamente a 'jugadores formados localmente' y ningún club puede tener más de cuatro 'jugadores formados en la federación' inscritos entre esas ocho plazas. Si un club tiene menos de ocho jugadores formados localmente en su plantilla, el número máximo de jugadores en la Lista A se reduce en consecuencia", sostiene UEFA.

Jugadores formados en un club significa que hayan estado en la plantilla de un club durante tres temporadas completas (es decir, el periodo comprendido entre el primer y el último partido oficial del campeonato nacional correspondiente) o 36 meses entre los 15 y los 21 años.

Jugadores formados en una federación es que que hayan pertenecido a otro club de la misma federación durante tres temporadas completas (es decir, el periodo comprendido entre el primer y el último partido oficial del campeonato nacional correspondiente) o 36 meses entre los 15 y los 21 años de edad.

Así, el delantero de Los Hornos deberá esperar otra vez. Será su segunda temporada sin competencia internacional, tras quedarse afuera también de la Champions League en el curso anterior. El desafío para Domínguez será recuperar protagonismo en la Serie A y la Coppa Italia, a la espera de que su consolidación lo acerque al escenario europeo que todavía le resulta esquivo.