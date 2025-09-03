Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |Cumplirá 22 años en pocos días

Benjamín Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League

Benjamín Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League
3 de Septiembre de 2025 | 12:08

Escuchar esta nota

El delantero platense Benjamín Domínguez, que el día 19 de septiembre cumplirá 22, quedó afuera de la nómina del Bologna para disputar la fase regular de la Europa League, en lo que será su segunda temporada consecutiva sin poder participar de competencias internacionales.

El extremo de 21 años había llegado al club italiano hace un año, desde Gimnasia, y tuvo una primera campaña con protagonismo: 24 partidos jugados sobre 38 en la Serie A, tres goles convertidos y una participación clave en la conquista de la Coppa Italia, donde también marcó un tanto. Sin embargo, su rendimiento no le alcanzó para ganarse un lugar en la lista de Champions pasada ni en esta Europa.

En esta nueva temporada, Domínguez apenas suma dos apariciones como suplente. Aun así, su nombre estuvo en el radar del mercado: Roma intentó ficharlo con una oferta de 10 millones de euros, pero Bologna la rechazó y lo tasó en 30 millones, una cifra que refleja la proyección que el club le asigna pese a su falta de minutos.

Junto a Domínguez, también quedaron fuera de la convocatoria Ciro Immobile -lesionado-, Ibrahim Sulemana y Lorenzo De Silvestri. La decisión no se debió solamente a cuestiones deportivas: Bologna no pudo cumplir con las estrictas regulaciones de la UEFA en relación a la inscripción de plantillas.

¿Qué normativas tiene la UEFA?

Las normas del organismo europeo establecen que los equipos no pueden registrar más de 25 jugadores en la Lista A, con la obligación de reservar ocho cupos para “jugadores formados localmente”. Ante la imposibilidad de completar ese requisito, el Bologna debió reducir su nómina y recortar opciones.

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia

LE PUEDE INTERESAR

Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”

"Ningún club podrá tener más de 25 jugadores en la Lista A durante la temporada. Como mínimo, ocho de esas 25 plazas están reservadas exclusivamente a 'jugadores formados localmente' y ningún club puede tener más de cuatro 'jugadores formados en la federación' inscritos entre esas ocho plazas. Si un club tiene menos de ocho jugadores formados localmente en su plantilla, el número máximo de jugadores en la Lista A se reduce en consecuencia", sostiene UEFA.

Jugadores formados en un club significa que hayan estado en la plantilla de un club durante tres temporadas completas (es decir, el periodo comprendido entre el primer y el último partido oficial del campeonato nacional correspondiente) o 36 meses entre los 15 y los 21 años.

Jugadores formados en una federación es que que hayan pertenecido a otro club de la misma federación durante tres temporadas completas (es decir, el periodo comprendido entre el primer y el último partido oficial del campeonato nacional correspondiente) o 36 meses entre los 15 y los 21 años de edad.

Así, el delantero de Los Hornos deberá esperar otra vez. Será su segunda temporada sin competencia internacional, tras quedarse afuera también de la Champions League en el curso anterior. El desafío para Domínguez será recuperar protagonismo en la Serie A y la Coppa Italia, a la espera de que su consolidación lo acerque al escenario europeo que todavía le resulta esquivo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

Advertencia de Provincia por el cierre de campaña de Javier Milei
Últimas noticias de Deportes

Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia

Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”

Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
La Ciudad
Tras las lluvias, reclamos en La Plata por calles que son un barrial
Bronca y reclamo de docentes de La Plata por la inscripción para dar clases en la Provincia en 2026
Cuándo y cuánto cobrarán los policías de la Bonaerense afectados a las elecciones en la Provincia
El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones
Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 
Policiales
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Espectáculos
En las redes: otro amoroso cruce de mensajes entre Nico Vázquez y Gime Accardi 
Por un accidente Sex Pistols reprogramó su show en Argentina: estaba previsto para presentarse el 11 de septiembre ¿Qué pasó?
Por primera vez: Mauro Icardi mostró la mansión a la que se mudó con la China Suárez, las fotos
A los 79 años, Gerardo Romano contó públicamente que padece mal de Parkinson: confesó detalles de su lucha contra la enfermedad 
Habló Morena Rial por el fuerte conflicto de su papá con el Gobierno
Política y Economía
El cronograma de Fuerza Patria en La Plata por el cierre de campaña: recorrida por los barrios
Carrió reveló que está de novia con un hombre de 95 años "muy famoso"
Bullrich: "El inútil de Kicillof"
"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei
Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla