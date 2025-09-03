Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

3 de Septiembre de 2025 | 20:51

Julieta Ortega volvió a sacudir la escena mediática con una declaración que dejó a todos boquiabiertos. Durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, la actriz se animó a contar sin filtros cuál fue la experiencia sexual más intensa de su vida.

“Hubo una sola noche de amor que fue extraordinaria, de sexo… con una persona pública, pero que no vive en el país. Era como un experto ese hombre”, lanzó Julieta, con una sonrisa cómplice que despertó miles de especulaciones.

Aunque se negó a dar nombres, la revelación encendió las redes: ¿de quién se trata ese misterioso amante internacional? Lo único que dejó en claro es que no se trató de un vínculo estable, sino de un encuentro único, “inolvidable y fuera de serie”.

Una mujer libre y sin vueltas

Más allá del chisme, Ortega aprovechó la charla para reflexionar sobre las relaciones amorosas en la adultez:

“Emparejarse es un asunto muy complicado, como casi milagroso cuando funciona. Con los años una se acostumbra a su vida, a sus tiempos, y tolera mucho menos”.

Con esta mirada, la actriz de 52 años dejó en claro que no está dispuesta a conformarse: si no es intenso y auténtico, no tiene sentido.

Match fallidos y apps de citas

Julieta también contó que probó distintas aplicaciones para conocer gente. Reconoció que una la deprimió, aunque ahora participa en otra exclusiva, internacional y paga:

“Me aceptaron en una app donde hay gente increíble de Tokio, Nueva York o Londres… y acá en Argentina solo me aparecen conocidos. No me voy porque no puedo creer que me aceptaran”.

La confesión más hot del año

La revelación de Ortega ya es considerada una de las declaraciones más picantes de la farándula argentina en 2025. Sin dar nombres, instaló el misterio perfecto: un romance fugaz, con un hombre famoso del exterior y una noche de sexo que ella misma definió como “extraordinaria”.

¿Quién será el enigmático experto que le hizo vivir a Julieta Ortega la mejor noche de su vida?

 

