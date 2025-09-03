El presidente Javier Milei encabezará esta tarde en el partido de Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo próximo.

El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales del encuentro, que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

La mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera reunir a más de 10.000 asistentes, en un acto que incluirá la presencia de los ocho candidatos seccionales y de parte importante del gabinete nacional.

También estará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que la involucran en las denuncias por supuestos pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, Milei desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que LLA aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.

Para mañana está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los violentos episodios que se registraron durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora y Corrientes.

Cruces entre Milei y Kicillof en la previa del acto en Merlo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó hoy al Gobierno nacional por lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” en medio de la campaña electoral, y advirtió sobre la realización del acto de cierre de La Libertad Avanza en el partido de Moreno, al que consideró “sospechoso” por sus condiciones de organización.

“Quiero ser muy claro: la seguridad del Presidente está a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales. Nosotros vamos a cumplir con lo que nos soliciten, pero no confiamos en este Gobierno. Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, señaló Kicillof en un comunicado difundido hoy .

El mandatario provincial cuestionó al oficialismo por recurrir, según dijo, a la “provocación y a denuncias infundadas de fraude” para desviar la atención frente al malestar social.

También recordó incidentes recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde atribuyó “fallas llamativas” en la custodia presidencial.

Respecto al cierre de campaña en Moreno, alertó que el lugar elegido “no está preparado” para una concentración de esa magnitud y que en la organización intervienen “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”.

En ese sentido, Kicillof pidió a los vecinos del distrito que no se acerquen al acto: “El modo de expresar el enojo con un Presidente que no hizo nada por Moreno no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”.

“Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira”, remarcó el gobernador, quien insistió en que su espacio responderá “defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad”.

Por su parte, el presidente Javier Milei advirtió hoy que kirchnerismo podría intentar “matarlo” o “destruir el plan económico y hacer manifestaciones violentas”, en medio de un clima tenso por el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Moreno.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, y difundida hoy, en medio de las alertas de seguridad marcadas por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”, sentenció el mandatario en ese reportaje, realizado para el podast 21News.

Y afirmó que, de cara a las elecciones del próximo domingo, la oposición está aplicando la “estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada”, lo que implica “inventar mentiras” para desprestigiarlo.

Por su parte, redobló sus críticas a la izquierda y se mostró reacio a articular con ellos, al afirmar que “no podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país”, y calificó a los socialistas del siglo XXI como “psicópatas”.

