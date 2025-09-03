Provincia definió que el lunes tras las elecciones habrá clases en las escuelas
Provincia definió que el lunes tras las elecciones habrá clases en las escuelas
Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras
Del "que no vayan" al "que se pudra o que haya paz”: en medio de fuertes cruces, Milei cierra la campaña en el Conurbano
VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II
Argentina y Estados Unidos desmienten que se haya frenado el acuerdo para viajar sin visa
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Protesta de manteros frente a Gobernación complica el tránsito en el Centro
Natalia Oreiro se metió en la polémica entre los actores por el cine: qué dijo sobre Guillermo Francella
Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”
Bronca y reclamo de docentes de La Plata por la inscripción para dar clases en la Provincia en 2026
Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League
Se adjudicaron las obras de la segunda etapa del Plan a otras 120 escuelas de La Plata
Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia
En las redes: otro amoroso cruce de mensajes entre Nico Vázquez y Gime Accardi
Flor Vigna lanzó una canción dedicada a Griselda Siciliani: qué dice la polémica letra
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Tras las lluvias, reclamos en La Plata por calles que son un barrial
Cuándo y cuánto cobrarán los policías de la Bonaerense afectados a las elecciones en la Provincia
Aseguran que EEUU frenó el programa para que los argentinos viajen sin visa, pero el Gobierno no lo confirma
Carrió reveló que está de novia con un hombre de 95 años "muy famoso"
Por primera vez: Mauro Icardi mostró la mansión a la que se mudó con la China Suárez, las fotos
Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata?
VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Golpe al "Capitán Veto": restituyeron 5 decretos rechazados por el Congreso
VIDEO. Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones
Docentes universitarios, con la mira en la próxima marcha federal y sin paros programados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei encabezará esta tarde en el partido de Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo próximo.
El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales del encuentro, que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.
La mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera reunir a más de 10.000 asistentes, en un acto que incluirá la presencia de los ocho candidatos seccionales y de parte importante del gabinete nacional.
También estará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que la involucran en las denuncias por supuestos pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, Milei desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que LLA aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.
Para mañana está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los violentos episodios que se registraron durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora y Corrientes.
Cruces entre Milei y Kicillof en la previa del acto en Merlo
LE PUEDE INTERESAR
Medidas para frenar al dólar: la reacción de los bancos y los “mensajes picantes”
LE PUEDE INTERESAR
Ayarza: críticas vecinales por el mal estado de los caminos rurales
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó hoy al Gobierno nacional por lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” en medio de la campaña electoral, y advirtió sobre la realización del acto de cierre de La Libertad Avanza en el partido de Moreno, al que consideró “sospechoso” por sus condiciones de organización.
“Quiero ser muy claro: la seguridad del Presidente está a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales. Nosotros vamos a cumplir con lo que nos soliciten, pero no confiamos en este Gobierno. Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, señaló Kicillof en un comunicado difundido hoy .
El mandatario provincial cuestionó al oficialismo por recurrir, según dijo, a la “provocación y a denuncias infundadas de fraude” para desviar la atención frente al malestar social.
También recordó incidentes recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde atribuyó “fallas llamativas” en la custodia presidencial.
Respecto al cierre de campaña en Moreno, alertó que el lugar elegido “no está preparado” para una concentración de esa magnitud y que en la organización intervienen “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”.
En ese sentido, Kicillof pidió a los vecinos del distrito que no se acerquen al acto: “El modo de expresar el enojo con un Presidente que no hizo nada por Moreno no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”.
“Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira”, remarcó el gobernador, quien insistió en que su espacio responderá “defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad”.
Por su parte, el presidente Javier Milei advirtió hoy que kirchnerismo podría intentar “matarlo” o “destruir el plan económico y hacer manifestaciones violentas”, en medio de un clima tenso por el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Moreno.
Las declaraciones se dieron durante una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, y difundida hoy, en medio de las alertas de seguridad marcadas por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
“La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”, sentenció el mandatario en ese reportaje, realizado para el podast 21News.
Y afirmó que, de cara a las elecciones del próximo domingo, la oposición está aplicando la “estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada”, lo que implica “inventar mentiras” para desprestigiarlo.
Por su parte, redobló sus críticas a la izquierda y se mostró reacio a articular con ellos, al afirmar que “no podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país”, y calificó a los socialistas del siglo XXI como “psicópatas”.
Milei encabezará hoy a las 17 en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de LLA para las elecciones del domingo próximo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí