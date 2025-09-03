El agradecimiento de la familia del joven que estuvo desaparecido en La Plata

Tras las horas caóticas que vivió la familia el pasado lunes en medio de la búsqueda del joven por la ciudad de La Plata, su familia agradeció el operativo para encontrarlo, la difusión y el apoyo.

En diálogo con Diario EL DIA, la familia expresó: "Agradecemos profundamente a la Comisaria de Gonnet, a la Municipalidad de La Plata y en especial Secretario de Seguridad, el Sr. Juan Cruz Giovannetti. También, a la Defensora del Pueblo Luciana Bartoli, a los clubes Albatros Rugby Cub y Santa Bárbara. A nuestros amigos de siempre, a los vecinos de Gonnet y a todos los habitantes de esta querida ciudad de La Plata, que por distintos medios han participado en la búsqueda de nuestro amado G.M.".

El pasado lunes, horas de tensión se vivieron durante la tarde tras la desaparición del joven de 17 años con Síndrome de Down. Pasó en la República de los Niños cuando, al parecer, el chico buscaba a su mascota, que se había escapado de la casa. Afortunadamente, la noticia de su hallazgo, sano y salvo, alivió a todos los vecinos. Fue en 13 y 62.